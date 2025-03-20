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禁賣電子煙、加熱菸 新北已開罰1.4億、9成來自網路
菸害防制法修法上路近2週年，新北市衛生局加強管制，查緝電子煙及加熱菸違法販售，截至今年2月底，裁罰金額已超過1億4千萬。經統計，2024年網路違法廣告或販賣電子煙者，有高達9成集中在Facebook、Instagram、露天拍賣、Dcard及Youtube。
衛生局長陳潤秋說，透過三大查緝策略，首先邊境防堵，新北市與關務署合作，查緝及銷毀不法商品，防止電子煙及相關零組件非法流入市場。其次，查緝實體通路，針對疑似販售電子煙實體商家，公安聯合稽查加上由警方或海巡署查緝違法製造、販賣電子煙工廠及商家，查獲後由衛生局重罰1千萬罰鍰，斷絕電子煙黑市交易管道。
另外，強化對社群媒體及網路平台的監測，經統計2024年網路違法廣告或販賣電子煙者，有高達9成集中在Facebook、Instagram、露天拍賣、Dcard及Youtube等，衛生局已針對查獲社群媒體及網路平台開罰每案40萬罰鍰，遏止非法廣告及販售行為。
衛生局呼籲業者切勿以身試法，違法販售電子煙將面臨高額罰款，若發現違規廣告及販售行為，可向衛生局主動檢舉，共同杜絕電子煙危害，維護社會健康與安全。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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