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桃園男童公園玩遭國小生「惡意推倒」撞地 家長怒告傷害

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市大園區老人文康綜合活動中心傳出一名大班男童在公園遊憩時，遭一對國小姊弟欺負，造成男童臉部大面積擦挫傷，家長憤而提告。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區老人文康綜合活動中心傳出一名大班男童在公園遊憩時，遭一對國小姊弟欺負，造成男童臉部大面積擦挫傷，家長憤而提告。記者周嘉茹／翻攝

桃園市大園區老人文康綜合活動中心傳出一名大班男童在公園遊憩時，遭一對國小姊弟「刻意推倒」，其中姊姊手抓男童的頭撞地面，弟弟則拿棒球手套朝男童丟擲，造成男童臉部大面積擦挫傷，男童母親發現後氣憤不已，事後赴警局對動手姊弟提告傷害。

男童父親在臉書社團發文，上周日妻子帶著3名孩子到老人文康綜合活動中心參加活動，由於附近有公園遊樂設施，男童發現後跑往會館外玩耍，妻子則推著娃娃車跟隨在後，豈料一轉眼兒子的臉部竟面目全非，疑似遭公園內的一群國小生欺負。

家長得知，當時兒子與一群約5至6名國小年紀的孩童互相嬉鬧並相互追逐，結果男童當時因跑累了放慢腳步，突遭一名國小生「刻意推倒」，男童臉部著地出現大面積擦傷，另名國小生再拿樂樂棒球手套丟向男童，男童嚇得跑回去找母親。

對此男童家長發現後相當氣憤，昨下午至大園警分局大園派出所請警方協助調閱相關監視器，發現欺負兒子的為一對10歲及9歲的國小姊弟，並對2名國小生提告傷害，警方受理後依相關畫面確認小姊弟身分，目前正在連繫通知家長說明。

妻子

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