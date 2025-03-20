影／台中禮儀社員工疑疲勞 釀5車連環撞一人傷

台中市黃姓女子是禮儀社員工，今天駕駛公司車行經西區自由路時，疑疲勞恍神，撞上路旁的3輛車、1輛機車，黃女身上有多處擦挫傷，幸未釀成其他人員傷亡，詳細肇因待查。

第一警分局在今天上午10時許獲報，西區自由路二段上發生一起租賃車與路邊停車車輛交通事故。

經查，黃姓女子（22歲）是禮儀社員工，駕駛租賃車由台灣大道沿自由路二段右側車道，往成功路方向行駛，撞上路邊停車格內的3輛車，其中貨車車頭再波及騎樓下一輛機車。

黃女身體多處擦挫傷，意識清醒，經送往澄清醫院平等院區救治，其餘車輛為熄火停放，無人在車上。

經調查，黃女無酒駕情事，警方蒐證後交由交大事故組，釐清肇事原因。

第一警分局長尤啓南呼籲，用路人應注意車前及周遭狀況，將持續加強交通安全宣導，確保民眾用路安全。