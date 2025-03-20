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影／糗大了！台中RAV4錯把待轉區當停車格 警開單拖吊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局在16日獲報，一輛RAV4休旅車停在北屯區愛買購物中心附近的機車待轉區，誤把待轉區當成停車格，警方到場確認後，依法告發，可罰600元至1200元，另外也聯絡拖吊車將休旅車拖走。

第五警分局在16日中午獲報，一輛休旅車違規停在北屯區中清路2段、庄美街路的機車待轉區內，警方到場確認，該處為丁字路口，該輛休旅車誤把待轉區當成停車格，不但影響了中清路2段的車流順暢，也導致要在該路口左轉庄美街的機車駕駛人，被迫必須違規停在行人穿越道上等待。

警方除了予以逕行舉發也通知拖吊車到場拖吊，避免衍生交通事故，維護用路人的安全。

第五警分局長劉其賢呼籲，機車左轉待轉格的設計目的，是要確保機車駕駛人能在交叉路口安全轉向，避免與其他車輛發生碰撞；汽車駕駛人在路口附近要停車前，應該要注意路面標線和交通標誌，慎防誤將機車左轉待轉格當成停車格，以免違規停車被舉發及車輛遭到拖吊。

劉其賢提醒，用路人應遵守交通規則及保持良好的駕駛習慣，不僅可以保障所有用路人的安全，還有助於維持交通秩序和流暢性。

台中市一輛RAV4休旅車的駕駛人誤把機車待轉區當成停車格。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛RAV4休旅車的駕駛人誤把機車待轉區當成停車格。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛RAV4休旅車的駕駛人誤把機車待轉區當成停車格。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛RAV4休旅車的駕駛人誤把機車待轉區當成停車格。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛RAV4休旅車的駕駛人誤把機車待轉區當成停車格。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛RAV4休旅車的駕駛人誤把機車待轉區當成停車格。記者陳宏睿／翻攝

交通違規 休旅車 停車格

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