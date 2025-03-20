快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

清明掃墓季來臨山林常起火 高市消啟動無人機巡邏墓園

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

時近清明掃墓季節，高雄市消防局啟動無人機巡邏勤務，由消防分隊運用無人機，高空監測墓園或山林，偵測異常高溫區域，避免火種延燒，造成難以收拾的山林火警。

高雄市消防局因清明掃墓時節來臨，推動「清明掃墓不用火」理念，提醒民眾遵守「除草不動火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」的「四不一要」防火原則，以防範山林火災發生，並要求轄區有墓園及山林的消防分隊，啟動無人機巡邏勤務，強化山區防火與應變能力。

高雄市六龜消防分隊於每周六、日，在轄區公墓以無人機進行空中偵查，六龜消防分隊長王建棠表示，能第一時間察覺可能引發火災的細節，大大降低火災發生的可能，而且配合殯葬管理處，在公墓入口處設置儲水桶，供民眾使用，避免掃墓遺留火種。

消防局第五大隊表示，每年清明節期間，因焚燒紙錢、燃放鞭炮或不慎丟棄菸蒂，導致山林火災屢見不鮮，影響環境生態並增加救災難度，無人機是消防宣導及巡邏警戒的重要幫手。

消防員啟動無人機巡邏，也可利用無人機配備的熱顯像儀，對公墓周邊區域警戒，如發現野火，可即時反應，盡速前往搶救，有別於傳統人力巡邏，更節省人力及時間。

清明掃墓季來臨，高雄市消防局啟動無人機巡邏墓園。記者林保光／翻攝
清明掃墓季來臨，高雄市消防局啟動無人機巡邏墓園。記者林保光／翻攝
清明掃墓季來臨，高雄市消防局啟動無人機巡邏墓園。記者林保光／翻攝
清明掃墓季來臨，高雄市消防局啟動無人機巡邏墓園。記者林保光／翻攝
清明掃墓季來臨，高雄市消防局啟動無人機巡邏，高空偵測墓園影像。記者林保光／翻攝
清明掃墓季來臨，高雄市消防局啟動無人機巡邏，高空偵測墓園影像。記者林保光／翻攝
清明掃墓季來臨，高雄市消防局啟動無人機巡邏，以無人機配置的熱顯像儀，偵測墓園高溫影像。記者林保光／翻攝
清明掃墓季來臨，高雄市消防局啟動無人機巡邏，以無人機配置的熱顯像儀，偵測墓園高溫影像。記者林保光／翻攝

公墓 火災 高雄市

延伸閱讀

清明掃墓 善用接駁車、線上祭拜系統

合勤控 搶軍工商機

清明掃墓防山火 新北六大消防演練出動機器人射水

揭密雙普熱線幕後…讓川普等1小時一笑置之 普亭仍以無人機攻烏

相關新聞

奇萊東稜山難1死…隊員還原現場 太冷不進山屋難活命

一支來自高雄的17人登山隊，15日入山走奇萊東稜，1名李姓山友死亡，16人被雪圍困3天，今天獲救。同行隊員說明當天狀況，...

台南貨車行駛中「狗被吊整路」 動保處上門狗已失蹤…市府：查辦到底

台南歸仁一輛小貨車邊開「後面還吊著一隻狗」。畫面昨晚在網路引發眾怒。市府動保處今天表示，獲報前往稽查，車主稱狗已不知去向...

影／林森北路喝完酒 他開千萬法拉利違停…霸氣下車下一秒就被抓

張姓男子今天清晨近6點駕駛破千萬的法拉利跑車，因違停在台北市中山區車道上，巡邏員警經過上前叫住他，孰料他滿臉酒意，警問他...

地震加下雨 屏東霧台哈尤溪落石砸傷8名遊客

屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪昨天下午發生落石，造成8名遊客受傷，3名檢傷後無虞，5人送醫治療，傷勢包括鎖骨骨折、腹部瘀青、...

影／台中禮儀社員工疑疲勞 釀5車連環撞一人傷

台中市黃姓女子是禮儀社員工，今天駕駛公司車行經西區自由路時，疑疲勞恍神，撞上路旁的3輛車、1輛機車，黃女身上有多處擦挫傷...

影／糗大了！台中RAV4錯把待轉區當停車格 警開單拖吊

台中市第五警分局在16日獲報，一輛RAV4休旅車停在北屯區愛買購物中心附近的機車待轉區，誤把待轉區當成停車格，警方到場確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。