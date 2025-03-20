清明掃墓季來臨山林常起火 高市消啟動無人機巡邏墓園
時近清明掃墓季節，高雄市消防局啟動無人機巡邏勤務，由消防分隊運用無人機，高空監測墓園或山林，偵測異常高溫區域，避免火種延燒，造成難以收拾的山林火警。
高雄市消防局因清明掃墓時節來臨，推動「清明掃墓不用火」理念，提醒民眾遵守「除草不動火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」的「四不一要」防火原則，以防範山林火災發生，並要求轄區有墓園及山林的消防分隊，啟動無人機巡邏勤務，強化山區防火與應變能力。
高雄市六龜消防分隊於每周六、日，在轄區公墓以無人機進行空中偵查，六龜消防分隊長王建棠表示，能第一時間察覺可能引發火災的細節，大大降低火災發生的可能，而且配合殯葬管理處，在公墓入口處設置儲水桶，供民眾使用，避免掃墓遺留火種。
消防局第五大隊表示，每年清明節期間，因焚燒紙錢、燃放鞭炮或不慎丟棄菸蒂，導致山林火災屢見不鮮，影響環境生態並增加救災難度，無人機是消防宣導及巡邏警戒的重要幫手。
消防員啟動無人機巡邏，也可利用無人機配備的熱顯像儀，對公墓周邊區域警戒，如發現野火，可即時反應，盡速前往搶救，有別於傳統人力巡邏，更節省人力及時間。
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