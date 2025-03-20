快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

奇萊東稜山難1死…隊員還原現場 太冷不進山屋難活命

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支來自高雄的17人登山隊，15日入山走奇萊東稜，1名李姓山友死亡，16人被雪圍困3天，今天獲救。同行隊員說明當天狀況，因下雨、下雪還有冰雹，天氣相當冷，李男疑失溫落後，一名隊員一度陪同，後來李男說撐不下去，同行隊員把物資留下向前找人，再回來尋人時已無呼吸心跳。

潘姓隊員表示，他們是參加高雄登山社的自組隊，大部分都是高雄人，行前密切注意氣象，也知道高山有寒流，降雨機率40%，高山有降雪機率。

一行人15日由翁姓、蘇姓領隊帶領從奇萊登山口入山，預計20日從太魯閣岳王亭下山。第二天一早6時就從奇萊山屋出發，要走到磐石中峰，走沒多久就下雨，然後下冰霰、冰雹，後來就慢慢飄雪。

潘姓隊員說，當天非常冷，經過月形池下到箭竹林，大家都受不了，10幾個隊員都在發抖，每個人手都凍僵了，李男稍微落後，但距離並不遠，領隊當時要求所有人停下來等，但是實在太冷，如果不盡快走到山屋，可能每個人都有危險。

潘姓隊員說，李姓男子爬過50幾座百岳，是很有經驗的登山老手，當時說有點失溫，手腳不麻利，有一名領隊陪李邊走邊等，但領隊背著很重的背包，想扶李也沒辦法，下午4時許走到一處空曠的箭竹林休息一下。後來李說撐不下去，陪伴的領隊也受不了低溫，身體不適，擔心繼續下去恐怕兩人都活不了命，李男身上有食物、睡袋、露宿帳等裝備，領隊把瓦斯、食物等物資留給李男，向前走到山屋。

翁姓領隊17日上午通報花蓮消防局，指李男失聯，翁與謝姓隊員搜尋後，17日上午10時許發現李男趴在山徑道路上，已無呼吸心跳，距離山屋約3公里，因天候惡劣無法移動，其餘16人在磐石中峰山屋等待救援，受困3天今天由消防局、空勤總隊聯手救出。

一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，今天獲救。記者王燕華／攝影
一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，今天獲救。記者王燕華／攝影
一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，隊員拍下山區厚厚積雪的照片。圖／潘姓隊員提供
一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，隊員拍下山區厚厚積雪的照片。圖／潘姓隊員提供
一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，隊員拍下山區厚厚積雪的照片。圖／潘姓隊員提供
一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，隊員拍下山區厚厚積雪的照片。圖／潘姓隊員提供
一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，隊員拍下山區厚厚積雪的照片。圖／潘姓隊員提供
一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，隊員拍下山區厚厚積雪的照片。圖／潘姓隊員提供
一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，隊員拍下山區厚厚積雪的照片。圖／潘姓隊員提供
一支17人登山隊攀奇萊東稜，1死16被雪困，隊員拍下山區厚厚積雪的照片。圖／潘姓隊員提供

低溫 冰雹 寒流 山友

延伸閱讀

影／奇萊東稜山難1死 16人大雪困3天今黑鷹救下山

桃園8旬翁在家滑倒無力起身險失溫 幸口袋有手機…求助警及時救援

17人登奇萊東稜…1死16人存糧告急 黑鷹直升機一早出動救援

登奇萊東稜1死…尚有16人困山屋「存糧告急」 消防遇雪搜救受阻

相關新聞

奇萊東稜山難1死…隊員還原現場 太冷不進山屋難活命

一支來自高雄的17人登山隊，15日入山走奇萊東稜，1名李姓山友死亡，16人被雪圍困3天，今天獲救。同行隊員說明當天狀況，...

台南貨車行駛中「狗被吊整路」 動保處上門狗已失蹤…市府：查辦到底

台南歸仁一輛小貨車邊開「後面還吊著一隻狗」。畫面昨晚在網路引發眾怒。市府動保處今天表示，獲報前往稽查，車主稱狗已不知去向...

影／林森北路喝完酒 他開千萬法拉利違停…霸氣下車下一秒就被抓

張姓男子今天清晨近6點駕駛破千萬的法拉利跑車，因違停在台北市中山區車道上，巡邏員警經過上前叫住他，孰料他滿臉酒意，警問他...

地震加下雨 屏東霧台哈尤溪落石砸傷8名遊客

屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪昨天下午發生落石，造成8名遊客受傷，3名檢傷後無虞，5人送醫治療，傷勢包括鎖骨骨折、腹部瘀青、...

影／台中禮儀社員工疑疲勞 釀5車連環撞一人傷

台中市黃姓女子是禮儀社員工，今天駕駛公司車行經西區自由路時，疑疲勞恍神，撞上路旁的3輛車、1輛機車，黃女身上有多處擦挫傷...

影／糗大了！台中RAV4錯把待轉區當停車格 警開單拖吊

台中市第五警分局在16日獲報，一輛RAV4休旅車停在北屯區愛買購物中心附近的機車待轉區，誤把待轉區當成停車格，警方到場確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。