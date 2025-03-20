奇萊東稜山難1死…隊員還原現場 太冷不進山屋難活命

一支來自高雄的17人登山隊，15日入山走奇萊東稜，1名李姓山友死亡，16人被雪圍困3天，今天獲救。同行隊員說明當天狀況，因下雨、下雪還有冰雹，天氣相當冷，李男疑失溫落後，一名隊員一度陪同，後來李男說撐不下去，同行隊員把物資留下向前找人，再回來尋人時已無呼吸心跳。

潘姓隊員表示，他們是參加高雄登山社的自組隊，大部分都是高雄人，行前密切注意氣象，也知道高山有寒流，降雨機率40%，高山有降雪機率。

一行人15日由翁姓、蘇姓領隊帶領從奇萊登山口入山，預計20日從太魯閣岳王亭下山。第二天一早6時就從奇萊山屋出發，要走到磐石中峰，走沒多久就下雨，然後下冰霰、冰雹，後來就慢慢飄雪。

潘姓隊員說，當天非常冷，經過月形池下到箭竹林，大家都受不了，10幾個隊員都在發抖，每個人手都凍僵了，李男稍微落後，但距離並不遠，領隊當時要求所有人停下來等，但是實在太冷，如果不盡快走到山屋，可能每個人都有危險。

潘姓隊員說，李姓男子爬過50幾座百岳，是很有經驗的登山老手，當時說有點失溫，手腳不麻利，有一名領隊陪李邊走邊等，但領隊背著很重的背包，想扶李也沒辦法，下午4時許走到一處空曠的箭竹林休息一下。後來李說撐不下去，陪伴的領隊也受不了低溫，身體不適，擔心繼續下去恐怕兩人都活不了命，李男身上有食物、睡袋、露宿帳等裝備，領隊把瓦斯、食物等物資留給李男，向前走到山屋。

翁姓領隊17日上午通報花蓮消防局，指李男失聯，翁與謝姓隊員搜尋後，17日上午10時許發現李男趴在山徑道路上，已無呼吸心跳，距離山屋約3公里，因天候惡劣無法移動，其餘16人在磐石中峰山屋等待救援，受困3天今天由消防局、空勤總隊聯手救出。