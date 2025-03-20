台南貨車行駛中「狗被吊整路」 動保處上門狗已失蹤…市府：查辦到底

台南歸仁一輛小貨車邊開「後面還吊著一隻狗」。畫面昨晚在網路引發眾怒。市府動保處今天表示，獲報前往稽查，車主稱狗已不知去向。不過「動保處及警察局絕對鍥而不捨、追查到底，積極找尋該犬隻並依法查辦。」

網友貼文表示，3月16日朋友開車經過歸仁區凱旋路三段附近，發現這台白色車怎麼有一個黑色物體被甩來甩去，近看發現是一隻狗狗被吊在車外面，沿路就一直慢慢開狗狗身體一直碰撞車身。朋友看到嚇到趕緊加速過去示意停車下來，跟大概50、60的歲阿伯說他家狗狗掛在外面。

網友指出，阿伯聽完「也不慌不忙地慢慢停車、極度緩慢下車（看起來沒啥身體病痛）才把狗狗抱起來，狗狗那時候已經像照片一樣「舌頭發紫 眼睛已經上吊了」。重點近看狗狗身體非常瘦弱、不知道這狗狗是為什麼這麼瘦，而且這麼寒冷天氣被綁貨車上。感覺就是被掛在外面一陣子，而且狗狗身體一直碰撞車身，根本不可能不知道車子旁有異物碰撞，而且後照鏡是可以看到。

動保處表示，這起「吊犬隻疑似虐狗」案件，動保處晚間接獲通報後，立即聯繫警方調閱車主資訊並偕同警方前往調查。經查飼主為一名老先生，稱3月16日開車帶狗兜風時，犬隻不慎掉落，經機車騎士提醒才發現，雖有將犬隻安置回車上且當時犬隻狀況無大礙，但後續帶至田裡安置時犬隻不慎掙脫鍊繩逃脫，現已不知去向。

動保處說，因飼主堅稱狗已逃脫，還無法查明犬隻健康狀態，已請警方協助調閱相關監視器畫面，後續將再請飼主到案說明並釐清案情。鑑於飼主疑涉傷害動物情節重大，且未能交代犬隻流向，「動保處及警察局絕對鍥而不捨、追查到底，積極找尋該犬隻並依法查辦。」

動保處表示，飼主攜帶寵物外出，應做好妥適防護措施，避免將寵物暴露在可能遭受傷害的高風險環境下，影響交通安全及造成動物傷害。動保法規定：飼主對於其管領動物，應避免其遭受騷擾、虐待或傷害。違者最高可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。