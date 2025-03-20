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才剛買…adidas球鞋放機車踏板續逛街 1.5小時後「只剩盒」他超後悔

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中正一分局忠孝東路派出所日前接獲民眾報案，稱逛街返回新生高架橋籃球場的機車停放位置，新買要價3000元的adidas球鞋徒留鞋盒，球鞋不翼而飛，警方擴大調閱監視器畫面，釐清犯嫌是40歲陳姓男子，依竊盜罪函送法辦。

警方調查，犯嫌陳男是在附近上班的工人，當天下班後原本要光華商場買東西，經過橋下機車停放區，看到鞋盒裡有球鞋頗新，見四下無人一時興起，把鞋盒內的球鞋拿出來偷走離去。

警方獲悉竊盜案，擴大調閱監視器畫面，發現陳男還刻意「繞來繞去」製造斷點，最終針對犯嫌衣著及特徵鎖定他身分通知到案說明，他到案坦承犯行，稱會偷走是想拿免錢的，孰料帶回家後「不合腳」就丟掉了，被依竊盜罪函送法辦。

被害者供稱，當天買完新球鞋，為了繼續逛街方便，才把球鞋連帶鞋盒放在機車腳踏板上，沒想到才逛一個半小時球鞋就被偷走了後悔不已。

警方釐清犯嫌是40歲陳姓男子，他到案供稱帶回家後「不合腳」就丟掉了，被依竊盜罪函送法辦。記者翁至成／翻攝
警方釐清犯嫌是40歲陳姓男子，他到案供稱帶回家後「不合腳」就丟掉了，被依竊盜罪函送法辦。記者翁至成／翻攝
警方釐清犯嫌是40歲陳姓男子，他到案供稱帶回家後「不合腳」就丟掉了，被依竊盜罪函送法辦。記者翁至成／翻攝
警方釐清犯嫌是40歲陳姓男子，他到案供稱帶回家後「不合腳」就丟掉了，被依竊盜罪函送法辦。記者翁至成／翻攝
有民眾被偷走要價3000元的adidas球鞋。記者翁至成／翻攝
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監視器 竊盜

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