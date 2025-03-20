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影／高雄男大生騎檔車停紅燈遭撞飛 肇事駕駛逃逸畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓男大生今天凌晨2時30分許騎Suzuki檔車行經高市民族一路與明誠一路時，適前方紅燈，蔡在路口停車沒多久，遭後方轎車撞飛，駕駛停車幾秒鐘，未下車竟直接駛離，讓受傷坐在地上的蔡男傻眼；警方以車追人，駕駛下午會到案說明。

一名女網友在Threads貼文，指自己在今天凌晨約2時15分目擊明誠路與民族路口一起追撞事故，當時機車好好停紅燈被黑灰色的NISSAN汽車高速追撞後肇事逃逸，有好心人的行車記錄器拍到清楚的車牌可以提供嗎？

轄區三民二警分局指出，一輛黑色NISSAN轎車今天凌晨2時30分許直行民族一路與明誠一路口的慢車道，因未保持安全距離，追撞前方停等紅燈的蔡姓男大生（21歲）機車，轎車駕駛肇事後未停留現場逕行駛離。

蔡男挨撞後，手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙、警方事後調閱沿線監視器，以車追人，今天下午通知肇事駕駛到案說明，將依肇事逃逸罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

蔡姓男大生（中，紅圈者）今天凌晨2時30分許騎Suzuki（左紅圈）檔車在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車（右紅圈）隨後逃逸。記者石秀華／翻攝
蔡姓男大生（中，紅圈者）今天凌晨2時30分許騎Suzuki（左紅圈）檔車在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車（右紅圈）隨後逃逸。記者石秀華／翻攝
蔡姓男大生今天凌晨2時30分許騎Suzuki檔車在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車隨後逃逸。記者石秀華／翻攝
蔡姓男大生今天凌晨2時30分許騎Suzuki檔車在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車隨後逃逸。記者石秀華／翻攝
蔡姓男大生今天凌晨2時30分許騎Suzuki檔車（如圖）在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車隨後逃逸。記者石秀華／翻攝
蔡姓男大生今天凌晨2時30分許騎Suzuki檔車（如圖）在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車隨後逃逸。記者石秀華／翻攝
蔡姓男大生（右紅圈）今天凌晨2時30分許騎Suzuki檔車（中紅圈）在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車（左紅圈）隨後逃逸。記者石秀華／翻攝
蔡姓男大生（右紅圈）今天凌晨2時30分許騎Suzuki檔車（中紅圈）在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車（左紅圈）隨後逃逸。記者石秀華／翻攝
蔡姓男大生今天凌晨2時30分許騎Suzuki檔車（左紅圈）在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車（右紅圈）隨後逃逸。記者石秀華／翻攝
蔡姓男大生今天凌晨2時30分許騎Suzuki檔車（左紅圈）在高市民族一路與明誠一路口停紅燈，遭後方轎車撞飛在地，肇事轎車（右紅圈）隨後逃逸。記者石秀華／翻攝

撞飛 紅燈 肇逃

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