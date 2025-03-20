快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

聽新聞
0:00 / 0:00

影／林森北路喝完酒 他開千萬法拉利違停…霸氣下車下一秒就被抓

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

張姓男子今天清晨近6點駕駛破千萬的法拉利跑車，因違停在台北市中山區車道上，巡邏員警經過上前叫住他，孰料他滿臉酒意，警問他「有喝嗎？」他還狡辯說沒有。員警依法執行酒測，果然他酒測值每公升0.25毫克，剛好超過酒駕刑法濃度標準，當場告知權利逮捕，並通知拖吊車移置車輛。

監視器畫面可見，張男（30歲）才停好霸氣下車，後方不到數公尺就有一名騎機車的巡邏員警經過，員警當場叫住他，立刻戳破他酒駕事實。

據了解，張男供稱在林森北路百達妃麗酒店喝完3瓶啤酒，前往民生東路一段要載朋友，再一起去台北萬豪酒店才酒駕，沒想到「陰錯陽差」，下一站把自己送到警察局派出所，被依公共危險罪嫌移送法辦。

中山警方呼籲，酒駕行為不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅，無論是在何種情境下，酒後駕車都可能帶來難以預料的危險，絕不可心存僥倖，警方將持續加強查緝酒駕犯罪，保障民眾生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子今天開破千萬的法拉利跑車酒駕，因違停在車道上遭員警盤查，戳破酒駕事實。記者翁至成／翻攝
張姓男子今天開破千萬的法拉利跑車酒駕，因違停在車道上遭員警盤查，戳破酒駕事實。記者翁至成／翻攝
張姓男子今天開破千萬的法拉利跑車酒駕，因違停在車道上遭員警盤查，戳破酒駕事實。記者翁至成／翻攝
張姓男子今天開破千萬的法拉利跑車酒駕，因違停在車道上遭員警盤查，戳破酒駕事實。記者翁至成／翻攝

法拉利 違停 酒店 酒駕

延伸閱讀

防火巷違停沒辦法？停車供需與消防安全拉鋸引議

防火巷違停爭議未解 他縣市曾試辦時段停車

嘉義男凌晨酒駕連環撞 路邊2輛汽車、9輛機車遭殃

彰化外籍移工酒駕撞死同鄉 賠償被害家屬20萬元判緩刑

相關新聞

影／奇萊東稜山難1死 16人大雪困3天今黑鷹救下山

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，59歲李姓山友途中無呼吸心跳，其餘16人因遇大雪在山屋避難3天，存糧告急。花蓮縣消防局、空...

出入萬華「阿公店」 新北三峽分局派出所長拔官記大過

新北市三峽警分局張姓所長遭人檢舉，曾於2022年10月間，涉足台北市萬華區俗稱「阿公店」的有女陪侍小吃店飲宴。三峽警分局...

台南貨車行駛中「狗被吊整路」 動保處上門狗已失蹤…市府：查辦到底

台南歸仁一輛小貨車邊開「後面還吊著一隻狗」。畫面昨晚在網路引發眾怒。市府動保處今天表示，獲報前往稽查，車主稱狗已不知去向...

金髮男急救溺水童被質疑資格 台中消防局：熱心急救不限證照

台中市3歲男童日前在自家浴室溺水，送醫不治，男童父親質疑綽號「YUKI」的金髮男子，加入施作CPR涉有不當；臉書「靠北E...

奇萊東稜山難1死隊員還原現場 太冷不進山屋難活命

一支來自高雄的17人登山隊，15日入山走奇萊東稜，1名李姓山友死亡，16人被雪圍困3天，今天獲救。同行隊員說明當天狀況，...

才剛買…adidas球鞋放機車踏板續逛街 1.5小時後「只剩盒」他超後悔

台北市中正一分局忠孝東路派出所日前接獲民眾報案，稱逛街返回新生高架橋籃球場的機車停放位置，新買要價3000元的adida...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。