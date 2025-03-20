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影／林森北路喝完酒 他開千萬法拉利違停…霸氣下車下一秒就被抓
張姓男子今天清晨近6點駕駛破千萬的法拉利跑車，因違停在台北市中山區車道上，巡邏員警經過上前叫住他，孰料他滿臉酒意，警問他「有喝嗎？」他還狡辯說沒有。員警依法執行酒測，果然他酒測值每公升0.25毫克，剛好超過酒駕刑法濃度標準，當場告知權利逮捕，並通知拖吊車移置車輛。
監視器畫面可見，張男（30歲）才停好霸氣下車，後方不到數公尺就有一名騎機車的巡邏員警經過，員警當場叫住他，立刻戳破他酒駕事實。
據了解，張男供稱在林森北路百達妃麗酒店喝完3瓶啤酒，前往民生東路一段要載朋友，再一起去台北萬豪酒店才酒駕，沒想到「陰錯陽差」，下一站把自己送到警察局派出所，被依公共危險罪嫌移送法辦。
中山警方呼籲，酒駕行為不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅，無論是在何種情境下，酒後駕車都可能帶來難以預料的危險，絕不可心存僥倖，警方將持續加強查緝酒駕犯罪，保障民眾生命財產安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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