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影／奇萊東稜山難1死 16人大雪困3天今黑鷹救下山

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，59歲李姓山友途中無呼吸心跳，其餘16人因遇大雪在山屋避難3天，存糧告急。花蓮縣消防局、空勤總隊合力營救，今早黑鷹直升機出動，將人全數平安帶下山。

這支登山隊來自高雄，共14名山友及3名協作，17日、19日陸續求救，表示李姓隊員失去呼吸心跳，其餘16人遇到大雪，但未帶雪地裝備，在磐石中峰山屋紮營等候3天，有山友身體不舒服，疑似高山症，請求直升機載下山。

花蓮消防局17日接獲報案後立即組成8人地面部隊上山馳援，但山區積雪深達30公分，前進相當困難，在黑水塘山屋等候。空勤花蓮駐地黑鷹直升機待命好幾天，都因天候不佳，只能乾等。

今天天氣稍微轉好，空勤直升機一早出動，將16人分兩梯次帶下山，健康狀況還好，將人載到消防局休息吃東西，並再出動一架次將李男載下山。

這起山難事件引發山友討論，認為登山隊行前就知道天候不佳，有下雪可能，仍決定登山且沒攜帶雪地裝備，實在是玩命；消防局呼籲民眾登山前一定要注意天氣狀況，裝備也要齊全，避免再發生憾事。

來自高雄的17人登山隊伍攀奇萊東稜遇山難，1人死亡，受困的16人今天獲救。圖／潘姓隊員提供
來自高雄的17人登山隊伍攀奇萊東稜遇山難，1人死亡，受困的16人今天獲救。圖／潘姓隊員提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機與消防局合作，今天將攀奇萊東稜被雪困住的16人救下山。記者王燕華／攝影
空勤花蓮駐地黑鷹直升機與消防局合作，今天將攀奇萊東稜被雪困住的16人救下山。記者王燕華／攝影
空勤花蓮駐地黑鷹直升機與消防局合作，今天將攀奇萊東稜被雪困住的16人救下山。記者王燕華／攝影
空勤花蓮駐地黑鷹直升機與消防局合作，今天將攀奇萊東稜被雪困住的16人救下山。記者王燕華／攝影
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天趁天氣稍微好轉，搶時間上山救人。記者王燕華／翻攝
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天趁天氣稍微好轉，搶時間上山救人。記者王燕華／翻攝
來自高雄的17人登山隊伍攀奇萊東稜遇山難，1人死亡，受困的16人今天獲救。圖／潘姓隊員提供
來自高雄的17人登山隊伍攀奇萊東稜遇山難，1人死亡，受困的16人今天獲救。圖／潘姓隊員提供
花蓮消防人員冒險上山救人，因積雪大厚，行進困難。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮消防人員冒險上山救人，因積雪大厚，行進困難。圖／花蓮縣消防局提供

山友 花蓮 黑鷹直升機

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