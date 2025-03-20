地震加下雨 屏東霧台哈尤溪落石砸傷8名遊客

屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪昨天下午發生落石，造成8名遊客受傷，3名檢傷後無虞，5人送醫治療，傷勢包括鎖骨骨折、腹部瘀青、腳部撕裂傷等，意識清楚皆無生命危險，並在哈尤溪營運團隊陪伴下均已平安返家。

屏東縣府交旅處指出，事故發生當下，營運團隊啟動緊急救護SOP通報消防局出動霧台、三地門及瑪家等分隊救護車前往救援。當地導覽人員具備緊急救護訓練，亦立即對傷者初步包紮。同日營運團隊啟動緊急事件檢討及如何加強防護遊客安全相關作為會議。經團隊檢討落石原因可能與近幾日台東近海發生芮氏規模4.1地震及近日山區降雨有關。

交旅處表示，考量哈尤溪每年1至4月枯水期限定開放預約遊程，在不影響遊客均已排定假期到訪的情形下，遊程採持續進行，營運團隊溯溪導覽組會在七彩岩壁區域加強戒備，並將人流數量下調派員加強保護，近2天也會派遣團隊幹部加強現場進行遊客安全戒護與提醒。傷者關懷部分，除於事件當下致贈慰問金外，並已啟動後續申請相關保險理賠事宜。