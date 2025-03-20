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國1台南段天外飛來大鐵條插中車 轎車駕駛差點嚇破膽

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

一名車主今在網路社群張貼行經國道1號台南路段突然飛來「大鐵條」插進引擎蓋、差一點就沒命引發議論。國道警方中午表示，經查1輛營業半聯結車載運鐵製物品散落，雖有車輛受損但無人傷亡，已查出肇事車輛開單告發、處1萬2千元以上罰款。

一名車主16日深夜11點多在國道1號北向294.5公里台南新營路段時，突然飛來金屬條，根本來不及反應閃避，鐵條「只差零點幾秒就擊中擋風玻璃」、插中引擎蓋。

國道4隊表示，接獲民眾報案有鐵製品散落車道，獲報立即派遣巡邏車前往，並通知高公局南區事故處理小組前往，因散落大型鐵製品須先切割才能吊起，現場隔天清晨4點37分排除。

警方表示，經查營業半聯結車載運鐵製物品散落，造成後方另1輛半聯結車右前保桿受損，無人員傷亡，已對肇事駕駛製單舉發。呼籲車輛行駛裝載物品應穩妥，避免掉落造成事故，危害自身及其他用路人安全。違者於高速公路依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款可處1萬2千元至1萬8千元罰鍰。

車行高速公路天外飛來大鐵條、插中後方車輛駕駛逃過一劫。圖／讀者提供
車行高速公路天外飛來大鐵條、插中後方車輛駕駛逃過一劫。圖／讀者提供

車行高速公路天外飛來大鐵條、插中後方車輛駕駛逃過一劫。圖／讀者提供
車行高速公路天外飛來大鐵條、插中後方車輛駕駛逃過一劫。圖／讀者提供

車行高速公路天外飛來大鐵條、插中後方車輛駕駛逃過一劫。圖／讀者提供
車行高速公路天外飛來大鐵條、插中後方車輛駕駛逃過一劫。圖／讀者提供

轎車遭飛來鐵條砸中。圖／國道警提供
轎車遭飛來鐵條砸中。圖／國道警提供

轎車遭飛來鐵條砸中。圖／國道警提供
轎車遭飛來鐵條砸中。圖／國道警提供

國道 車主

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