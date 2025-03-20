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出入萬華「阿公店」 新北三峽分局派出所長拔官記大過

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽警分局張姓所長遭人檢舉，曾於2022年10月間，涉足台北市萬華區俗稱「阿公店」的有女陪侍小吃店飲宴。三峽警分局今表示，全案經查證屬實，分局已召開考績會記一大過處分，並改調非主管職務。

有人拍下照片向警方檢舉張姓所長涉及有女陪侍小吃店，三峽分局表示，經督察組調查，橫溪派出所張姓所長係2022年10月，任職淡水分局派出所長期間，下班後涉足北市萬華某間有女陪侍的小吃店，違紀行為屬實。張員身為所長，未能以身作則，行為嚴重影響警譽，除記大過、調整非主管及調地處分外，另將追查有無涉及其他不法，及追究相關人員考監責任。

三峽分局長劉文雄強調，針對員警涉及風紀案件，絕不護短、斷然處置，並秉主動查處精神，自檢嚴辦，以維護警紀。

新北市三峽警分局橫溪派出所張姓所長，遭人檢舉曾於2022年10月間，涉足台北市萬華區俗稱「阿公店」的有女陪侍小吃店飲宴，記一大過並改調非主管職務。圖／三峽分局提供
新北市三峽警分局橫溪派出所張姓所長，遭人檢舉曾於2022年10月間，涉足台北市萬華區俗稱「阿公店」的有女陪侍小吃店飲宴，記一大過並改調非主管職務。圖／三峽分局提供

新北 警察 阿公店

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