快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄機車沒拔鑰匙直接被賊騎走 車主直呼「下次不敢忘了」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市阿蓮區一名蕭姓竊嫌因為看到機車停放在停車場內又忘記拔鑰匙，竟然一時起意異想天開想騎回家當代步車，警方追查才在10多公里外的岡山某超商前人贓俱獲，順利找回機車，讓失主直呼不敢再忘拔鑰匙。

岡山警分局表示，這名50歲的蕭姓竊嫌向警方供稱，因為家中沒有機車，一直很想要有一輛自己的機車，14日事發當日發現路旁的停車場有輛機車沒有拔鑰匙，才會想直接騎回家當作代步工具，是臨時起意並非有計畫偷車。

蕭姓竊嫌偷車後刻意從阿蓮沿著台19甲線南下往岡山逃逸，原本他以為因為地處偏僻、沒有監視器，殊不知警方為了抓他，還特別成立專案小組，當天下午5點接獲報案後，立即兵分三路科技偵查，沿台19甲線調閱數十支民宅及店家監視器，追蹤他的逃逸身影。

原本警方一度因為鄰近岡山某路段確實因缺乏監視器出現斷點，但員警仍沿途調閱逐一比對監視器影像，終於在隔天下午發現竊嫌就騎著偷來的機車停在岡山區某超商前，當場人贓俱獲。

警方研判此為典型「機會型犯罪」，呼籲民眾應養成拔鑰匙習慣，而陳姓機車失主也表示往後絕對不敢再忘拔鑰匙，就怕愛車再被偷。湖內警分局建議民眾可在機車安裝GPS定位系統，若遇失竊應立即報案並提供車籍特徵。

機車竊賊以為沒人抓得到，偷騎路旁忘拔鑰匙的機車想騎回家當代步工具。記者巫鴻瑋／翻攝
機車竊賊以為沒人抓得到，偷騎路旁忘拔鑰匙的機車想騎回家當代步工具。記者巫鴻瑋／翻攝

偷竊 岡山 監視器 鑰匙

延伸閱讀

強化海景視野！高雄旗津燈塔新建人行道 往返距離縮短

高雄旗山擬建殯儀館召開審查會議 居民盼改地點

嚇阻車輛與行人爭道 高雄將增設「不禮讓行人」科技執法設備

美國行是爭取輝達總部落腳？陳其邁這麼說

相關新聞

影／奇萊東稜山難1死 16人大雪困3天今黑鷹救下山

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，59歲李姓山友途中無呼吸心跳，其餘16人因遇大雪在山屋避難3天，存糧告急。花蓮縣消防局、空...

出入萬華「阿公店」 新北三峽分局派出所長拔官記大過

新北市三峽警分局張姓所長遭人檢舉，曾於2022年10月間，涉足台北市萬華區俗稱「阿公店」的有女陪侍小吃店飲宴。三峽警分局...

金髮男急救溺水童被質疑資格 台中消防局：熱心急救不限證照

台中市3歲男童日前在自家浴室溺水，送醫不治，男童父親質疑綽號「YUKI」的金髮男子，加入施作CPR涉有不當；臉書「靠北E...

影／隔兩天再1件！台南又見貨車撞飛斑馬線行人 後腦著地倒地不起

台南市陳姓貨車駕駛昨天在路口左轉，無視斑馬線上有行人，直往前開將行人撞飛，後腦撞擊地面，倒地不起；無獨有偶附近路口日前也...

17人登奇萊東稜…1死16人存糧告急 黑鷹直升機一早出動救援

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，59歲李姓山友途中無呼吸心跳，其餘16人因遇大雪在山屋避難，存糧告急。花蓮縣消防局、空勤總...

影／神韻藝術團台中表演收炸彈恐嚇 警立即出動防爆犬搜查

台中市文化局在昨天接獲郵件威脅，4月初在台中市中山堂舉辦的神韻藝術團需取消演出，否則「引爆炸彈」，台中市警局獲報後，已帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。