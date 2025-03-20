高雄機車沒拔鑰匙直接被賊騎走 車主直呼「下次不敢忘了」

高雄市阿蓮區一名蕭姓竊嫌因為看到機車停放在停車場內又忘記拔鑰匙，竟然一時起意異想天開想騎回家當代步車，警方追查才在10多公里外的岡山某超商前人贓俱獲，順利找回機車，讓失主直呼不敢再忘拔鑰匙。

岡山警分局表示，這名50歲的蕭姓竊嫌向警方供稱，因為家中沒有機車，一直很想要有一輛自己的機車，14日事發當日發現路旁的停車場有輛機車沒有拔鑰匙，才會想直接騎回家當作代步工具，是臨時起意並非有計畫偷車。

蕭姓竊嫌偷車後刻意從阿蓮沿著台19甲線南下往岡山逃逸，原本他以為因為地處偏僻、沒有監視器，殊不知警方為了抓他，還特別成立專案小組，當天下午5點接獲報案後，立即兵分三路科技偵查，沿台19甲線調閱數十支民宅及店家監視器，追蹤他的逃逸身影。

原本警方一度因為鄰近岡山某路段確實因缺乏監視器出現斷點，但員警仍沿途調閱逐一比對監視器影像，終於在隔天下午發現竊嫌就騎著偷來的機車停在岡山區某超商前，當場人贓俱獲。

警方研判此為典型「機會型犯罪」，呼籲民眾應養成拔鑰匙習慣，而陳姓機車失主也表示往後絕對不敢再忘拔鑰匙，就怕愛車再被偷。湖內警分局建議民眾可在機車安裝GPS定位系統，若遇失竊應立即報案並提供車籍特徵。