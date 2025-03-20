快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

彰化八卦山當廢棄場 男從台中先後8次濫倒裝潢廢棄物被逮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

台中市周姓男子承攬裝潢工程，卻利用夜間將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置，彰化警分局接獲檢舉，從監視器車牌追查，查獲周男涉案，查出他先後倒了8次，本月17日將他傳喚到案，詢後依違反廢棄物清理法罪嫌移送法辦，並將追查是否涉及其他案件。

彰化警分局接獲報案，稱在彰化市安溪東路八卦山區一帶遭人棄置廢棄物，轄區大竹派出所隨即派員會同彰化縣環保局到場稽查，發現廢棄物包括木櫃、廢木材板、鋁梯及廢棄磁磚等，在調閱路口監視器追查，發現有輛小貨車涉有重嫌，依車牌查獲涉案的周姓男子。

警方調查，周姓男子受業主委託，承攬台中市烏日區裝潢工程，卻未依合法程序清除、處理廢棄物，每車以2萬5千元代價，利用夜間駕駛小貨車載到彰化市安溪東路傾倒，他並以每車5千元代價，受雇「處理」台中市北屯區一處裝潢工程產生的水泥塊、土方夾雜垃圾等廢棄物。

警方查出，周男從2月10日到3月5日為止，以小貨車共載運8次物，前往彰化市安溪東路一帶棄置，造成境汙染，涉嫌違反廢棄物清理法，本月17日將他傳喚到案，除通知環保局告發外，並移送法辦，

台中市周姓男子承攬裝潢工程，先後8次利用夜間用小貨車將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置。圖／彰化分局提供
台中市周姓男子承攬裝潢工程，先後8次利用夜間用小貨車將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置。圖／彰化分局提供
台中市周姓男子承攬裝潢工程，先後8次利用夜間用小貨車將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置。圖／彰化分局提供
台中市周姓男子承攬裝潢工程，先後8次利用夜間用小貨車將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置。圖／彰化分局提供
台中市周姓男子承攬裝潢工程，先後8次利用夜間用小貨車將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置。圖／彰化分局提供
台中市周姓男子承攬裝潢工程，先後8次利用夜間用小貨車將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置。圖／彰化分局提供
台中市周姓男子承攬裝潢工程，先後8次利用夜間用小貨車將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置。圖／彰化分局提供
台中市周姓男子承攬裝潢工程，先後8次利用夜間用小貨車將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置。圖／彰化分局提供

台中市 廢棄物 彰化

延伸閱讀

彰化7旬老翁跌落5公尺深水溝 4名士兵協助消防員救人

彰化婦人誤將手尾錢丟回收車 清潔隊動用6人找回

彰化婦不慎丟棄丈夫手尾錢 6清潔隊員花1小時找回

中聯百貨彰化店5/8遷往大埔路 全館85折出清商品

相關新聞

影／奇萊東稜山難1死 16人大雪困3天今黑鷹救下山

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，59歲李姓山友途中無呼吸心跳，其餘16人因遇大雪在山屋避難3天，存糧告急。花蓮縣消防局、空...

出入萬華「阿公店」 新北三峽分局派出所長拔官記大過

新北市三峽警分局張姓所長遭人檢舉，曾於2022年10月間，涉足台北市萬華區俗稱「阿公店」的有女陪侍小吃店飲宴。三峽警分局...

金髮男急救溺水童被質疑資格 台中消防局：熱心急救不限證照

台中市3歲男童日前在自家浴室溺水，送醫不治，男童父親質疑綽號「YUKI」的金髮男子，加入施作CPR涉有不當；臉書「靠北E...

影／隔兩天再1件！台南又見貨車撞飛斑馬線行人 後腦著地倒地不起

台南市陳姓貨車駕駛昨天在路口左轉，無視斑馬線上有行人，直往前開將行人撞飛，後腦撞擊地面，倒地不起；無獨有偶附近路口日前也...

17人登奇萊東稜…1死16人存糧告急 黑鷹直升機一早出動救援

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，59歲李姓山友途中無呼吸心跳，其餘16人因遇大雪在山屋避難，存糧告急。花蓮縣消防局、空勤總...

影／神韻藝術團台中表演收炸彈恐嚇 警立即出動防爆犬搜查

台中市文化局在昨天接獲郵件威脅，4月初在台中市中山堂舉辦的神韻藝術團需取消演出，否則「引爆炸彈」，台中市警局獲報後，已帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。