彰化八卦山當廢棄場 男從台中先後8次濫倒裝潢廢棄物被逮

台中市周姓男子承攬裝潢工程，卻利用夜間將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置，彰化警分局接獲檢舉，從監視器車牌追查，查獲周男涉案，查出他先後倒了8次，本月17日將他傳喚到案，詢後依違反廢棄物清理法罪嫌移送法辦，並將追查是否涉及其他案件。

彰化警分局接獲報案，稱在彰化市安溪東路八卦山區一帶遭人棄置廢棄物，轄區大竹派出所隨即派員會同彰化縣環保局到場稽查，發現廢棄物包括木櫃、廢木材板、鋁梯及廢棄磁磚等，在調閱路口監視器追查，發現有輛小貨車涉有重嫌，依車牌查獲涉案的周姓男子。

警方調查，周姓男子受業主委託，承攬台中市烏日區裝潢工程，卻未依合法程序清除、處理廢棄物，每車以2萬5千元代價，利用夜間駕駛小貨車載到彰化市安溪東路傾倒，他並以每車5千元代價，受雇「處理」台中市北屯區一處裝潢工程產生的水泥塊、土方夾雜垃圾等廢棄物。