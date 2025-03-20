桃園8旬翁在家滑倒無力起身險失溫 幸口袋有手機…求助警及時救援

桃園市大園區一名80歲何姓老翁昨下午在家中上廁所時不小心跌倒，無法獨自起身，躺在冰冷的地板上不停發抖，幸好手機還放在口袋，第一時間報警求助，員警獲報前往協助將何翁扶起並穿上背心禦寒，暖心的舉動讓何翁大讚「有警察真好」。

大園警方表示，潮音派出所昨下午4時許接獲何姓老翁報案，稱他在浴室滑倒爬不起來，而妻子剛好出門，且就算在家也無力將他扶起，何翁第一時間想到求助的對象就是人民保母，便拿起手機向警方報案。

警方獲報後到場查看，發現何翁躺在浴室門口動彈不得，且衣著單薄身體不停顫抖，員警見狀趕緊將何翁扶至床上休息，並幫他穿上背心保暖，所幸何翁精神良好、身體並無大礙。何翁直言若不是有警方及時到場，他的身體可能就撐不住失溫了，對於員警的暖心幫忙深表感謝。