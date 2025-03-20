影／南投山難搜救隊山訓2隊員突患高山症 變被救者實際演練

南投縣消防局山難搜救隊10日走南三段長期山搜訓練，連同4名協作、1名領隊共16人，其中丁、劉2名隊員出現高山症時好時壞，最後在郡東山紮營申請空勤救援，但遇到下雪，今天放晴，上午直升機分兩批將16分別載到花蓮和台中清泉崗，2名隊員由醫師檢查確認無大礙後，再搭車返回南投。

南投縣消防局長林聰吉說，南投縣有多條高山登山路線，近年登山人數大幅增加，山域事故頻繁，為了提升山難搜救技能，以往山搜訓練僅規畫5、6天，今年增加為11天長期訓練，整合第二、第三大隊山搜隊員11人，10日從花蓮縣瑞穗林道入山，以南三段作為訓練路線。

因為是首次長期訓練，路線並未走過，訓練隊安排4名高山協作、1名領隊擔任嚮導。第4天走到花蓮縣卓溪鄉內嶺爾山時，丁姓、劉姓2名隊員出現輕微高山症狀。高山症救援也是訓練項目，隨隊也有相關藥物，就當成實際演練，2人給藥後狀況好轉，決定繼續前進。

第6天到南投縣可樂可樂安山，2人症狀又加劇，訓練隊決定申請空勤救援，但地形不適合空勤直升機，訓練隊又繼續前進到郡東山，但遇到下雪，只好紮營等待。直到今天天候許可，空勤總隊分別由花蓮、台中派出直升機，上午抵達郡東山，先將出現高山症的2名隊員共8人，載往花蓮降落。剩餘8人則載回台中市清泉崗。

林聰吉說，16人狀況都平安，台中8人將直接返隊。丁、劉2名隊員因出現高山症，先到花蓮慈濟醫院接受醫師檢查，確認身體狀況沒有大礙，將連同其餘6人搭車返回南投。