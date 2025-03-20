影／神韻藝術團台中表演收炸彈恐嚇 警立即出動防爆犬搜查

台中市文化局在昨天接獲郵件威脅，4月初在台中市中山堂舉辦的神韻藝術團需取消演出，否則「引爆炸彈」，台中市警局獲報後，已帶同防爆犬地毯式搜查，確認未發現爆裂物或可疑人事物，經查證，該郵件來自境外，而且該來源也以相同方式恐嚇該團在今天在基隆的演出。

經了解，神韻藝術團由法輪功學員創立，專注於中國古典舞與民族舞蹈的表演，該團近年來在全球巡演，屢次遭受來自中國的恐嚇，目標是阻止演出或施壓各國場館拒絕出借場地，但未實際發生恐怖攻擊，許多恐嚇信件亦被證實為虛假威脅。

經查，神韻藝術團將於4月2日至4日，在台中市北區學士路中山堂一連演出3天，但文化局在19日時，接獲電子郵件，內容寫到「要中山堂發出聲明取消神韻演出，不然會引爆炸彈」，第二警分局獲報，立即派員及鑑識小隊趕赴現場查處。

另由市警局刑警大隊指派警犬隊支援防爆犬，協助共同全場搜查場檢，經全面查檢未發現爆裂物或可疑人事物；另刑警大隊科偵隊同步追查恐嚇電子郵件，初步判定發信者來自境外，可能透過多國網路跳板發信，疑似與對岸駭客有關。

神韻藝術團今天將在基隆表演藝術中心演藝廳演出，基隆市府也收到相同的恐嚇郵件，警方判斷是同一來源。