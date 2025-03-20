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金髮男急救溺水童被質疑資格 台中消防局：熱心急救不限證照

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市3歲男童16日在住家溺水，一名金髮男子加入施作CPR，遭家屬質疑。圖／讀者提供
台中市3歲男童16日在住家溺水，一名金髮男子加入施作CPR，遭家屬質疑。圖／讀者提供

台中市3歲男童日前在自家浴室溺水，送醫不治，男童父親質疑綽號「YUKI」的金髮男子，加入施作CPR涉有不當；臉書「靠北EMT」也貼出急救影片，質疑男子不是義消、按壓位置錯誤，消防局再度澄清，民眾參與無呼吸心跳患者救援，無需EMT證照或義消資格，消防局醫療指導醫師檢視影片後也認證，壓胸動作無問題。

臉書「靠北EMT」張貼急救影片後，提出質疑，認為該名金髮男子施作CPR時，按壓位置嚴重錯誤，完全未遵循標準急救程序，台中市政府不僅未檢討，還請出醫療指導醫師背書，聲稱 CPR沒有問題，「官方為何選擇睜眼說瞎話」。

台中市消防局緊急救護科長劉忠和說，一般民眾平常看到有民眾無呼吸心跳的急救現場時，消防局是非常鼓勵，若有心可以在消防員抵達現場時，先協助檢視現場是否有AED電擊器的設備，或是由消防員在線上指導CPR的方式，加入協助救援患者的行列，「並不需要具備所謂EMT緊急救護的證照或資格」。

劉忠和也說，搶救無呼吸心跳的患者，「多一個人手比少一個人手好」、「早一點做會比晚一點做好」，所以只要是願意在現場施予急救者，都是給予鼓勵與肯定。

亞大醫院急診部主任、消防局醫療指導醫師召集人鍾侑庭說， 經他與其他醫師檢視當時金髮男子施作CPR的急救影片後，認為有該男子加入協助，其他的消防救護人員，才可以擦拭溺水男童身體，貼上AED貼片、給氧，並準備呼吸道建立的器材。

鍾侑庭說，另外檢視影片後確認，男子急救壓胸的動作尚屬熟練，過程中還有其他高級技術救護員在旁予以監測，提供壓胸動作的相關提示，確保壓胸動作的正確性，家屬對於胸部按壓的質疑恐是誤解。

檢警調查，鄭姓男子（39歲）與妻子育有一對3歲、1歲的子女，由鄭男帶子女外出遊憩，16日傍晚才返回北屯區東光路住處，妻子出門工作，由鄭男先餵食女兒晚餐，另讓稍長的兒子獨留在浴室內浴缸泡澡，時隔十多分鐘後，因鄭男未聽到在浴室的兒子聲音，前往查看，才發現兒子已在浴缸內無反應，疑似溺水，趕緊聯絡救護車到場，全案依過失致死、違反兒少法偵辦。

男童父親反映，當時一名金髮男子「YUKI」未具義消資格，在案發時，加入現場施作CPR涉不當。

台中市3歲男童16日在住家溺水，一名金髮男子加入施作CPR，家屬與臉書粉專提出質疑。圖／摘自靠北EMT
台中市3歲男童16日在住家溺水，一名金髮男子加入施作CPR，家屬與臉書粉專提出質疑。圖／摘自靠北EMT

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