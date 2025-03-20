影／隔兩天再1件！台南又見貨車撞飛斑馬線行人 後腦著地倒地不起

台南市陳姓貨車駕駛昨天在路口左轉，無視斑馬線上有行人，直往前開將行人撞飛，後腦撞擊地面，倒地不起；無獨有偶附近路口日前也才發生左轉轎車無視斑馬線上兩名行人，轉彎後加速撞上。警方表示，駕駛都已依法開罰，致行人受傷者還要吊扣駕照一年。

本月17日晚間9時54分，一對男女緩緩走在台南市公園北路跟公園路口斑馬線上，一輛左轉白色轎車無視前方有行人，左轉後竟加速撞上男女；轎車撞到人才緊急剎車，該對男女受到驚嚇，站穩後走到旁邊，轎車也靠右停車對話，畫面遭民眾PO上網路指「又見行人地獄」。

昨天早上8時許，台南市成功路與金華路口又發生25歲陳姓貨車駕駛左轉時，前方有李姓男子走在斑馬線上，陳仍持續向前開，直接將行人撞飛，隨後李倒地無法動彈；目擊民眾將行車記錄器影像PO上臉書社團「爆廢公社」，直指「這位行人看起來不太妙」。

影片迄今已31萬人觀看，有近500則留言，網友紛紛表示「應該直接昏過去了，後腦直接撞」、「後腦著地確實很不妙，人的生命中樞」、「這又是什麼柱擋到了」、「白癡法規，裝支架使用手機沒犯法，用手拿手機就犯法，變相大家都在行駛中用手機」、「司機一副不慌不忙的樣子」等。

本案也引起網友討論去年5月8日上午10時許，3歲余姓女童跟母親走在台南市忠義路2段、成功路口行人穿越道時，遭杜姓孕婦駕駛的左轉轎車撞死，女童母親重傷住院，引發社會關注；杜女因與女童家屬達成調解，家屬也希望案件可以告一段落，法院依過失致死罪判刑2年，宣告緩刑5年。

台南市警第五分局交通分隊小隊長蔡竣丞指出，經酒測，陳姓駕駛未酒駕，但他未依規定禮讓行人，導致行人多處擦挫傷送醫，已依道路交通管理處罰條例第44條第4項，處駕駛人7200至3萬6000罰鍰、吊扣駕照1年，呼籲駕駛人應遵守「行人優先」原則。

據了解，陳姓駕駛辯稱視線被擋住，沒看到斑馬線上有人；警方指出，只要行經路口，就應減速查看行人。警方將待李姓行人傷勢穩定後，再製作筆錄詢問是否要提出過失傷害告訴。警方表示，分局將持續加強執法，嚴格取締不禮讓行人等違規行為，以維護行人安全。

近日從新北市至台南市旅遊的桂姓婦人認為，走在台南行人穿越道上很驚嚇，一次是行人綠燈通過林森路二段行人穿越道中，被要轉彎的汽車狂按喇叭，按到好像不能過，嚇得走回原來停等處；還有一次則是汽車雖然有停下來，但一樣狂按喇叭，她連忙跑步趕快跑過去。