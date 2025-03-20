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影／高雄Mini Cooper衝民宅畫面曝 車冒煙駕駛爬出稱「下班太累」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

經營洗車業的莊姓男子昨深夜近零時許駕駛Mini Cooper行經鳳山區華山街時，疑疲勞駕駛，車突衝進民宅，張姓女屋主睡夢中被嚇醒，轎車卡在大門，隨即冒出濃煙，莊男嚇得從車中爬出，消防員趕抵滅火，張女因家門被毀將求償。

警方指出，莊姓男子（46歲）昨天深夜11時55分許駕駛Mini Cooper轎車，從鳳山區仁義街由南往北行駛，直接撞進華山街民宅大門，撞破鐵門後，車卡在大門動彈不得，車輛未起火但冒出濃煙，莊男自行從車中爬出。

民宅張姓女屋主（64歲）聽到一聲巨響，從睡夢中驚醒，出門查看，才發現轎車竟險些衝進家門，鳳山警分局忠孝派出所和消防隊獲報到場，消防員協助將撲滅冒煙的車子。

警方對莊男施以酒測，無酒駕行為；據了解，莊男從事洗車業，聲稱因下班太累，不小心駕車衝進民宅，由於女屋主要求償大門損失，警方交由雙方自行協調，車禍肇責由交通大隊釐清判定。

經營洗車業的莊姓男子昨深夜近零時許駕駛Mini Cooper行經高市鳳山區華山街時，疑疲勞駕駛，車突衝進民宅，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
經營洗車業的莊姓男子昨深夜近零時許駕駛Mini Cooper行經高市鳳山區華山街時，疑疲勞駕駛，車突衝進民宅，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
經營洗車業的莊姓男子昨深夜近零時許駕駛Mini Cooper行經高市鳳山區華山街時，疑疲勞駕駛，車突衝進民宅，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
經營洗車業的莊姓男子昨深夜近零時許駕駛Mini Cooper行經高市鳳山區華山街時，疑疲勞駕駛，車突衝進民宅，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
經營洗車業的莊姓男子昨深夜近零時許駕駛Mini Cooper行經高市鳳山區華山街時，疑疲勞駕駛，車突衝進民宅，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
經營洗車業的莊姓男子昨深夜近零時許駕駛Mini Cooper行經高市鳳山區華山街時，疑疲勞駕駛，車突衝進民宅，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

車禍 高雄市

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