詐騙劇情好熟悉…女遇印尼假神醫可隔空治病 遭和平警戳破

住在台中和平山區一名印尼籍女子日前在網路看到印尼廣告，聲稱可免費治療各種疾病，更能隔空治病，女子求助對方想為她孫子治病，要匯款前想到日前轄區警員勤區查察時曾對她宣導詐騙手法，她先詢問警方，確認自己遇到詐騙案，及時保住錢。

台中市和平區偏遠地區一位7旬獨居印尼籍女子為救治長期罹患皮膚病孫子，日前在手機網路看到一則印尼廣告，關於免費治療各種疾病及改善運勢，對方聲稱不論地區多遠任何疑難雜症，都能隔空加持治療。

印尼女子主動聯繫自稱神醫的徒弟印尼籍M男，M男說會請神醫幫忙唸經、治療她孫子的皮膚病，女子為答謝神醫主動捐獻一筆金額給M男。

本月13日上午，M男聯繫女子說，師父表示他為救濟苦厄，不能收費，囑咐M男必須把錢歸還女子，但這筆錢不能匯款僅能面交，當天下午男子將搭機抵達台灣桃園機場，因身無分文請女子先匯款4000元搭車車資，他才有辦法到台中和平區歸還女子錢。

印尼女子要匯錢前，突然想起日前轄區警員勤區查察時對她宣導的識詐內容，女子到派出所詢問表示，她和M男通話時，對方還威脅說他持有自己照片，若不匯款後果自負，女子擔心會遭到神醫懲罰，一度答應M男匯款，警方不斷勸說，此為「假還錢真詐財」伎倆，女子最後接受警方勸說沒匯款。