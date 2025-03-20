詐騙劇情好熟悉…女遇印尼假神醫可隔空治病 遭和平警戳破
住在台中和平山區一名印尼籍女子日前在網路看到印尼廣告，聲稱可免費治療各種疾病，更能隔空治病，女子求助對方想為她孫子治病，要匯款前想到日前轄區警員勤區查察時曾對她宣導詐騙手法，她先詢問警方，確認自己遇到詐騙案，及時保住錢。
台中市和平區偏遠地區一位7旬獨居印尼籍女子為救治長期罹患皮膚病孫子，日前在手機網路看到一則印尼廣告，關於免費治療各種疾病及改善運勢，對方聲稱不論地區多遠任何疑難雜症，都能隔空加持治療。
印尼女子主動聯繫自稱神醫的徒弟印尼籍M男，M男說會請神醫幫忙唸經、治療她孫子的皮膚病，女子為答謝神醫主動捐獻一筆金額給M男。
本月13日上午，M男聯繫女子說，師父表示他為救濟苦厄，不能收費，囑咐M男必須把錢歸還女子，但這筆錢不能匯款僅能面交，當天下午男子將搭機抵達台灣桃園機場，因身無分文請女子先匯款4000元搭車車資，他才有辦法到台中和平區歸還女子錢。
印尼女子要匯錢前，突然想起日前轄區警員勤區查察時對她宣導的識詐內容，女子到派出所詢問表示，她和M男通話時，對方還威脅說他持有自己照片，若不匯款後果自負，女子擔心會遭到神醫懲罰，一度答應M男匯款，警方不斷勸說，此為「假還錢真詐財」伎倆，女子最後接受警方勸說沒匯款。
警方呼籲，現今詐騙猖獗，手法雖然花招百出、層出不窮，但不變的目的多數就是為了利用人性貪婪欲望及其他弱點進而騙取民眾金錢，員警落實警勤區訪查，犯罪預防宣導及詐欺類型諮詢服務，提升民眾識詐知識並爭取民眾信賴。
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