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17人登奇萊東稜…1死16人存糧告急 黑鷹直升機一早出動救援
一支17人登山隊攀登奇萊東稜，59歲李姓山友途中無呼吸心跳，其餘16人因遇大雪在山屋避難，存糧告急。花蓮縣消防局、空勤總隊合力營救，今早黑鷹直升機出動，預計出動3架次，將17人全送下山。
這支登山隊由來自高雄的翁姓領隊帶領，共14名山友、3名協作，15日從奇萊登山口入山走奇萊東稜，預定20日從岳王亭下山，當時氣象預報已警示將有一波低溫。
花蓮縣消防局17日接獲翁姓領隊通報，59歲李姓山友失聯，被隊友發現時趴在驚嘆號池附近稜線山徑，已無呼吸心跳。昨天隊員再通報，16人途中遇大雪，未攜帶雪地進行設備，在磐石中峰山屋避難，存糧只夠撐到今天，請求直升機後送下山。
花蓮縣消防局與太管處等單位組成8人地面救援部隊，17日就上山搶救，但因山區積雪達30公分，行動困難。
消防局第一大隊大隊長林武正說，因白雪覆蓋山徑，難以辨認，昨天下午先撤到黑水塘山屋，今天雖未降雪，但雪被凍硬，更加濕滑。
空勤黑鷹直升機獲報即待命，前兩天都因天氣不佳、雲層過厚無法出動，今天天氣稍有好轉，上午9時已出動，預計出動3架次，將16人及李男帶下山。
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