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嘉義男凌晨酒駕連環撞 路邊2輛汽車、9輛機車遭殃

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市今天凌晨發生一起酒駕車禍，林姓男子開車行經興業西路，突然衝撞停在路旁的2輛汽車9輛機車，零件散落現場一片狼藉，警、消到場，林男沒有明顯外傷，協助送醫，發現他有飲酒，肇事原因警方持續調查中。

嘉義市消防局表示，今天凌晨零點05分接獲報案，興業西路發生交通事故，立即派遣第一大隊德安分隊救護車前往救護。救護人員抵達時，現場為1輛汽車衝撞停在路旁多輛機車及汽車。

肇事車車頭嚴重毀損，男駕駛意識清楚，身上無明顯外傷，神經學檢查正常，由警員陪同救護車將駕駛送往嘉榮治療，現場後續交由警察及相關單位處理。

警方初步調查，46歲林男在友人家飲酒後駕駛小客車要返家，沿興業西路外側車道東向西行駛至事故地點，自撞路邊停車9輛機車、2輛小客車，案現由派出所偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方詢問涉嫌酒駕男子肇事過程。記者李宗祐／翻攝
警方詢問涉嫌酒駕男子肇事過程。記者李宗祐／翻攝
嘉義市凌晨發生一起酒駕車禍，有輛汽車失控衝撞停在路旁的2輛汽車9輛機車，現場一片狼藉。記者李宗祐／翻攝
嘉義市凌晨發生一起酒駕車禍，有輛汽車失控衝撞停在路旁的2輛汽車9輛機車，現場一片狼藉。記者李宗祐／翻攝

交通事故 嘉義 酒駕

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