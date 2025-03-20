台中3歲童溺水「假義消」亂入急救？「聽見AED」平台發聲明

台中市3歲男童浴室溺水，送醫不治，檢警正依過失致死罪，釐清當時在家的男童父親是否涉及疏失，但男童父親反映，當時一名金髮男子「YUKI」未具義消資格，施作CPR涉不當，消防局澄清，該民透過軟體「聽見AED」通報到場，急救動作有正面效益，不過「聽見AED」平台發聲明，經查證資格後，該男子為一般會員。

因該名綽號為「YUKI」的金髮男子涉及急救問題，也是透過「聽見AED」軟體推播到場，推動該平台的台灣愛陌生安全推廣協會也在官網發布聲明。

協會表示，男子曾在本月16日曾上傳EMT證照，但隨即自行刪除，並未進入身分審核階段，17日晚間獲報後，已停用該男子帳號，進入查核程序，男子在18日又上傳證照，查核後無法對應到有效發證單位，後續駁回證照驗證申請，該男子目前在平台為一般會員身分。

協會也說，「聽見AED」平台並不核發或授權急救資格，機制僅鼓勵民眾在正確的角色上於能力範圍內提供幫助，透過正確且合格的急救知識與行動，爭取黃金救援時間，挽救更多生命。

台中市政府消防局說明，經檢視該名男子的急救影片，男童身上貼有AED貼片，男子按壓位置在胸骨的下半段，符合CPR實施原則，過程並無不當，且該孩童送醫過程有短暫恢復呼吸心跳，顯示急救過程有所幫助。

檢警調查，鄭姓男子（39歲）與妻子育有一對3歲、1歲的子女，由鄭男帶子女外出遊憩，16日傍晚才返回北屯區東光路住處，妻子出門工作，由鄭男先餵食女兒晚餐，另讓稍長的兒子獨留在浴室內浴缸泡澡，時隔十多分鐘後，因鄭男未聽到在浴室的兒子聲音，前往查看，才發現兒子已在浴缸內無反應，疑似溺水，趕緊聯絡救護車到場，全案依過失致死、違反兒少法偵辦。