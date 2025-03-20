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誤以為樓上做那檔事…鄰居檢舉噪音18次 原來水錘效應作怪

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

不具持續性或不易量測的噪音，警方依社會秩序維護法查處，苗栗縣警方去年共開罰27件，另有1件公寓水管水錘效應，噪音及震動擾人睡眠，樓下鄰居誤以為做愛吵人，檢舉18次，結果一場誤會。

噪音管制法規定，不具持續性或不易量測，而足以妨害他人生活安寧之聲音者，由警察機關依社會秩序維護法處理，可處6000元以下罰鍰，縣警局統計去年開罰27件，其中1件鄰居檢舉寵物狗經常吠聲吵人，警方勸導沒有改善開罰。

另有一件因水錘效應，經常深夜或凌晨發出噪音，樓下鄰居吵得睡覺不得安寧，誤以為是樓上住戶做愛製造噪音，連續檢舉18次，警方到場查出並非如此，通知管理委員會找出原因改善。

警方說，水錘效應指水流在管線流速或壓力突然變化，碰撞水管壁產生聲響及震動，有如鐵錘般搥打，晚間因住戶用水頻率高，加上比較安靜，因此相對明顯，可以透過加緩水流設備，或是改善管路設計等辦法解決。

苗栗縣警方去年受理1件公寓水管水錘效應擾人，樓下鄰居誤以為做愛聲音，接連陳情18次，結果一場誤會。本報資料照片
苗栗縣警方去年受理1件公寓水管水錘效應擾人，樓下鄰居誤以為做愛聲音，接連陳情18次，結果一場誤會。本報資料照片

住戶 噪音 鄰居

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