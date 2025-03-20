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影／豐原警反詐費心 創遊戲道具「套住詐騙鵝」民眾排隊搶玩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

全台詐騙案件仍居高不下，台中豐原警方自創遊戲道具宣導防詐，詐騙鵝和詐騙鴨吸引目光，另有九宮格遊戲，學童也排隊搶玩，達到防詐宣導目的。

據警政署165打詐儀表板統計，114年2月全台受理詐騙件數達1萬733件，與1月相比下降17.9個百分比，豐原警分局積極查緝車手、偵破詐騙集團外，辦理反詐騙宣導不斷創新。

豐原警分局自購設計「套住詐騙鵝」遊戲，白色鵝裡參雜著黃色鴨子，鴨子也想偽裝成鵝，象徵著詐騙集團想行騙，每隻鵝鴨身上掛著有近年來高發的詐騙手法，搖著頭喊著「來套我啊」， 民眾在宣導活動中專心投入。

知名韓劇魷魚遊戲打畫片讓觀眾印象深刻，豐原警分局自購改造○╳連線遊戲，以九宮格呈現九大詐騙手法，需用沙包如同魷魚遊戲打畫片方式，打擊翻面為○或╳成為連線，民眾排隊搶玩。

豐原警分局長林大為表示，防詐宣導有時會讓民眾感覺單調枯燥無味，豐原分局獨創的宣導遊戲引發民眾主動參與同樂,甚至意猶未盡，有家長與小朋友們重複排隊玩好幾次，豐原分局去年阻詐金額高達1億1460萬元為全台中市阻防詐第3名，今年持續查緝、防阻詐騙。

林大為提醒，依打詐儀表板統計前5大高發詐騙手法分別為假投資、網路購物、假買家騙賣家、假交友、假中獎通知詐騙，前4項詐騙管道均為網路，提醒民眾從事各項網路活動時務必小心。

豐原警方自創遊戲道具，宣導防詐騙，民眾排隊搶玩。圖／警方提供
豐原警方自創遊戲道具，宣導防詐騙，民眾排隊搶玩。圖／警方提供
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詐騙集團 警察 豐原

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