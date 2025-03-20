聽新聞
0:00 / 0:00

遇大雪、沒裝備 奇萊東稜山難1死16人待援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

17人登山隊登奇萊東稜一死16人受困，花蓮縣消防局地面部隊上山救援，遇到厚厚積雪覆蓋路徑，昨天下午先撤到黑水塘山屋。圖／花蓮縣消防局提供
17人登山隊登奇萊東稜一死16人受困，花蓮縣消防局地面部隊上山救援，遇到厚厚積雪覆蓋路徑，昨天下午先撤到黑水塘山屋。圖／花蓮縣消防局提供
一支十七人登山隊攀登奇萊東稜，其中五十九歲李姓山友走失後被發現死在驚嘆號池附近稜線，其餘十六人未攜帶雪地設備，暫在磐石中峰山屋避難，存糧只夠撐到今天。花蓮縣消防局上山救援卻逢大雪阻路，昨先回撤山屋，空勤黑鷹直升機待命救援。

這支隊伍共十四名山友、三名協作，由高雄翁姓領隊帶隊，十五日從奇萊登山口入山走奇萊東稜，預定今天從岳王亭下山。

花蓮縣消防局十七日接到翁姓領隊求援表示，一早無法聯繫到李姓山友，他與謝姓隊員一起搜尋但找不到人，請求派員協助搜救；當天上午十時十分告知消防局已找到李男，李趴在山道路徑上，已無呼吸心跳。謝姓隊員昨天上午十時卅分許再向消防局求救，指山上遇到大雪，未攜帶雪地裝備，已到磐石中峰山屋避難，但糧食僅剩一日份。

消防局獲報立即組成八人地面搜救小組，一行人昨上午原已走到成功山屋，但因大雪封路，地面積雪厚達卅公分，根本看不清楚路徑，考量救難人員安全，只好先回撤約一公里到黑水塘山屋，待天氣轉好再前進。

消防局也請求空勤黑鷹直升機協助救援，但這幾天山區天氣不好，昨天上午九時原規畫空中空投物資，吊掛李姓男子後送，因天候惡劣，雲層太厚無法穿越，持續待命中。

大雪 山友 黑鷹直升機

延伸閱讀

登石牛山步道4女迷路驚魂 消防局教GPS定位成功救援

新北3天半25人內科OHCA 提醒5類人天冷要注意

3歲童浴室溺水不治 父控「假義消」幫CPR？台中消防局回應了

登奇萊東稜1死…尚有16人困山屋「存糧告急」 消防遇雪搜救受阻

相關新聞

3歲童浴室溺水不治 父控「假義消」幫CPR？台中消防局回應了

台中市北屯區3歲男童在浴室溺水，送醫不治，檢警正依過失致死罪，釐清當時在家的男童父親是否涉及疏失，不過男童父親向媒體反映...

遇大雪、沒裝備 奇萊東稜山難1死16人待援

一支十七人登山隊攀登奇萊東稜，其中五十九歲李姓山友走失後被發現死在驚嘆號池附近稜線，其餘十六人未攜帶雪地設備，暫在磐石中...

登石牛山步道4女迷路驚魂 消防局教GPS定位成功救援

4名女子今天下午前往新竹縣石牛山石福宮登山步道健行，卻不慎迷失方向，嘗試自行尋找出口未果，於是向消防局求援。新竹縣消防局...

謊稱俄羅斯醫師行騙 花蓮警智取詐團連逮3車手送辦

花蓮縣一名金姓婦人被網路假冒「俄羅斯骨科醫師」的詐團所騙，買點數、轉帳付出80餘萬元後發現不對勁，報警並與玉里警方合作，...

嘉義老婦農藥中毒疑雲 檢警解剖服食有機溶劑亡

嘉義縣民雄鄉81歲周姓婦人，因身體不適家人送醫疑農藥中毒，轉加護病房觀察仍不治死亡，檢警相驗無法明確係農藥中毒，今天解剖...

屏東霧台哈尤溪驚傳落石釀8遊客傷 疑與地震、下雨有關

屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，4女1男送醫，有鎖骨骨折、腹部瘀青、腳部撕裂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。