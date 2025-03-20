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遇大雪、沒裝備 奇萊東稜山難1死16人待援
一支十七人登山隊攀登奇萊東稜，其中五十九歲李姓山友走失後被發現死在驚嘆號池附近稜線，其餘十六人未攜帶雪地設備，暫在磐石中峰山屋避難，存糧只夠撐到今天。花蓮縣消防局上山救援卻逢大雪阻路，昨先回撤山屋，空勤黑鷹直升機待命救援。
這支隊伍共十四名山友、三名協作，由高雄翁姓領隊帶隊，十五日從奇萊登山口入山走奇萊東稜，預定今天從岳王亭下山。
花蓮縣消防局十七日接到翁姓領隊求援表示，一早無法聯繫到李姓山友，他與謝姓隊員一起搜尋但找不到人，請求派員協助搜救；當天上午十時十分告知消防局已找到李男，李趴在山道路徑上，已無呼吸心跳。謝姓隊員昨天上午十時卅分許再向消防局求救，指山上遇到大雪，未攜帶雪地裝備，已到磐石中峰山屋避難，但糧食僅剩一日份。
消防局獲報立即組成八人地面搜救小組，一行人昨上午原已走到成功山屋，但因大雪封路，地面積雪厚達卅公分，根本看不清楚路徑，考量救難人員安全，只好先回撤約一公里到黑水塘山屋，待天氣轉好再前進。
消防局也請求空勤黑鷹直升機協助救援，但這幾天山區天氣不好，昨天上午九時原規畫空中空投物資，吊掛李姓男子後送，因天候惡劣，雲層太厚無法穿越，持續待命中。
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