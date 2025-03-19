登石牛山步道4女迷路驚魂 消防局教GPS定位成功救援

4名女子今天下午前往新竹縣石牛山石福宮登山步道健行，卻不慎迷失方向，嘗試自行尋找出口未果，於是向消防局求援。新竹縣消防局獲報後，隨即派員救援，並於晚間7時許找到4人，安全護送下山。

新竹縣消防局指出，今天下午5時許接獲4名女子求救，報案人表示在石福宮登山步道健行時，不慎迷失方向，雖嘗試自行尋找出路未果，因天色轉黑，只好緊急求助。

新竹縣消防局立即調派關西分隊1車3人前往搜救。指揮科也聯繫報案人，指導其使用手機GPS提供座標，並叮囑原地等待，以免再度迷失。

新竹縣消防局表示，搜救人員於晚間7時許抵達登山步道口，攜裝備進入山區展開搜尋，並於7時36分順利與迷路者接觸，確認4人均無受傷後，隨即護送下山，最終於晚間8時39分安全抵達登山口。