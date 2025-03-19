3歲童浴室溺水不治 父控「假義消」幫CPR？台中消防局回應了

台中市北屯區3歲男童在浴室溺水，送醫不治，檢警正依過失致死罪，釐清當時在家的男童父親是否涉及疏失，不過男童父親向媒體反映，案發後有「假義消」透過「聽見AED」的系統推播後到場，加入CPR行列，質疑有不當；消防局澄清，檢視影片，該熱心民眾的協作有正面效益，男童也一度恢復心跳。

台中市消防局說，檢視影片，因男童身上貼有AED貼片，因此民眾按壓位置在胸骨的下半段，符合CPR實施原則，過程並無不當，且該孩童送醫過程有短暫恢復呼吸心跳，顯示急救過程有所幫助。

消防局表示，該案為3月16日晚間6時許發生在北屯區的救護案件，報案人為3歲男童父親，當時男童疑泡澡不慎無呼吸心跳，評估後確認為OHCA（到院前心肺功能停止），派遣員立即線上指導心肺復甦術（DA-CPR)，並立即派遣北屯91及專責92車前往。

消防局說明，根據「聽見AED」官網，該系統由一群急診專科醫師創立，當有人撥打 119 時，系統會啟動社區急救網絡，通知附近志願者提供CPR，並引導鄰近的AED快速投入救援。

而外界關心民眾CPR按壓位置是否適當，消防局說，檢視影片，因貼有AED貼片，因此民眾按壓位置在胸骨的下半段，符合CPR實施原則，過程並無不當，該名孩童在現場急救處置後，送醫過程有短暫恢復呼吸心跳，顯示熱心民眾急救有正面效益。