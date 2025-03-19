謊稱俄羅斯醫師行騙 花蓮警智取詐團連逮3車手送辦

花蓮縣一名金姓婦人被網路假冒「俄羅斯骨科醫師」的詐團所騙，買點數、轉帳付出80餘萬元後發現不對勁，報警並與玉里警方合作，三度面交，共逮捕鄧姓、高姓及楊姓三名女車手，全部依洗錢防制法及詐欺罪嫌送辦。

金姓婦人去年11月在網路結識這名自稱「俄羅斯籍」的骨科醫師，對方謊稱他人在國外，孩子很可憐，需要點數卡聯繫；婦人覺得同情，花費台幣1萬1000元購買點數卡，對方又說要送禮物給婦人表達謝意，但卡在海關，為「加速包裹抵達」需再付錢，婦人兩度各轉帳41萬5000元仍沒收到禮物，驚覺受騙，向玉里警分局報案。

警方表示，婦人去年12月、今年2月兩度與詐團相約在超商面交，警方循線分別逮捕64歲鄧姓、57歲高姓女車手送辦，沒想到詐團不死心，又與金姓婦人相約本月5日在玉里鎮超商面交，因兩人面交時還拿著信封袋合照，異常舉動讓在場用餐區的民眾察覺有異，向轄區派出所報案。

玉里警分局長黃清暉獲知後指示偵查隊迅速偵辦，警方抵達後女車手緊張支吾其詞，追問下為62歲楊姓婦人，坦承遠從台南前來收取贓款，全案依洗錢防制法及詐欺罪移送花蓮地檢署。

黃清暉表示，近期員警三度交手詐騙集團，智取逮捕三名車手，仰賴被害人信任配合偵辦；他表示，內政部警政署設置165打詐儀表板，假交友詐騙手法已成為第四名，詐團以感情話術博取被害人信任，取得信任再以各種藉口要求金錢資助，呼籲民眾提高警覺，有任何可疑情形應向警方報案，以免落入詐騙陷阱。