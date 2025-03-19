快訊

抓到「彭家軍」了！高雄稅務抽獎8成被他抽中 作弊手法曝光

柯文哲案4大被告明一起登場 法庭熱度「爆棚」警方已戒備

嘉義老婦農藥中毒疑雲 檢警解剖服食有機溶劑亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉81歲周姓婦人，因身體不適家人送醫疑農藥中毒，轉加護病房觀察仍不治死亡，檢警相驗無法明確係農藥中毒，今天解剖死亡原因為服食有機溶劑死亡，但有機溶劑種類、原因仍待調查確認。

檢警今天進行解剖，初步判斷死亡原因為服食有機溶劑死亡，但有機溶劑種類尚待進一步毒藥物分析鑑定確認。又服食有機溶劑的原因還要調查確認。

檢警方調查，周婦獨居民雄鄉，住附近的兒子本月13日晚上6點左右返家探望，發現母親身體不適，送附近醫院急診，醫院診斷疑似農藥中毒，送加護病房觀察，不料，隔天凌晨病情急轉直下，隔天凌晨3點53分於住家拔管宣告不治。

檢警相驗，老婦身體無外傷、送醫無口吐白沫，家中沒有任何農藥殘留，醫院急診診斷書開立疑似農藥中毒，檢警調閱相關病歷、監視器等事證仍無法釐清死因。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

嘉義縣八旬婦人疑農藥中毒不治，檢警解剖係服食有機溶劑死亡，但有機溶劑種類、原因仍待調查確認。圖／本報資料照片
嘉義縣八旬婦人疑農藥中毒不治，檢警解剖係服食有機溶劑死亡，但有機溶劑種類、原因仍待調查確認。圖／本報資料照片

中毒 加護病房 死亡

延伸閱讀

嘉義人炸鍋！傳鄉親有意領養北市咬人比特犬 縣市府回應了

4歲女童喝冰沙昏迷！醫指1成分導致中毒 專家籲設年齡限制

嘉義老婦疑農藥中毒亡 檢警19日將解剖查死因

嘉義8旬婦疑農藥中毒身亡 3/19解剖釐清死因

相關新聞

郭台銘豪宅住處遭丟雞蛋 南投茶農抗議高喊「還我救命錢」

南投縣有茶農今上午至鴻海創辦人郭台銘台北市住處外抗議，指郭曾允諾收購茶葉卻終止付款，茶農遲未收到貨款，有茶農朝社區大樓丟...

登奇萊東稜1死…尚有16人困山屋「存糧告急」 消防遇雪搜救受阻

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，其中58歲李姓山友被隊友發現趴在驚嘆號池附近稜線，已無呼吸心跳。其餘16人未攜帶雪地行進設...

林口小一女童失蹤原來已返家惹虛驚 阿姨PO文揭歷險記

新北市林口區1名小1女童昨天下午放學後自行離校返家，媽媽到校接不到人焦急報案，許多熱心民眾也連夜外出在街頭協尋。警方調閱...

嘉義老婦農藥中毒疑雲 檢警解剖服食有機溶劑亡

嘉義縣民雄鄉81歲周姓婦人，因身體不適家人送醫疑農藥中毒，轉加護病房觀察仍不治死亡，檢警相驗無法明確係農藥中毒，今天解剖...

屏東霧台哈尤溪驚傳落石釀8遊客傷 疑與地震、下雨有關

屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，4女1男送醫，有鎖骨骨折、腹部瘀青、腳部撕裂...

彰化7旬老翁跌落5公尺水溝 4名士兵協助消防員救人

彰化縣花壇鄉文德宮前，今天下午發生一名約70歲老翁跌入5公尺深的土地公溪，彰化縣消防局趕往搶救時，現場有4名阿兵哥協助，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。