嘉義老婦農藥中毒疑雲 檢警解剖服食有機溶劑亡
嘉義縣民雄鄉81歲周姓婦人，因身體不適家人送醫疑農藥中毒，轉加護病房觀察仍不治死亡，檢警相驗無法明確係農藥中毒，今天解剖死亡原因為服食有機溶劑死亡，但有機溶劑種類、原因仍待調查確認。
檢警今天進行解剖，初步判斷死亡原因為服食有機溶劑死亡，但有機溶劑種類尚待進一步毒藥物分析鑑定確認。又服食有機溶劑的原因還要調查確認。
檢警方調查，周婦獨居民雄鄉，住附近的兒子本月13日晚上6點左右返家探望，發現母親身體不適，送附近醫院急診，醫院診斷疑似農藥中毒，送加護病房觀察，不料，隔天凌晨病情急轉直下，隔天凌晨3點53分於住家拔管宣告不治。
檢警相驗，老婦身體無外傷、送醫無口吐白沫，家中沒有任何農藥殘留，醫院急診診斷書開立疑似農藥中毒，檢警調閱相關病歷、監視器等事證仍無法釐清死因。
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