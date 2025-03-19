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屏東霧台哈尤溪驚傳落石釀8遊客傷 疑與地震、下雨有關

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，4女1男送醫，有鎖骨骨折、腹部瘀青、腳部撕裂傷，落石位置在最裡面的七彩岩壁，消防局人員上山將受傷遊客分批載下山就醫。

大武村長麥庸正說，落石發生在下午1點半，剛好1點半，台東縣近海發生芮氏規模4.1地震，台東縣大武3級、屏東縣春日有1級，加上這兩天山區有下雨，都可能有相關聯，事發後大武社區發展協會隨即啟動緊急應變處置。

屏東縣消防局今下午3點54分接到霧台鄉衛生所來電，遊客在哈尤溪遊玩受傷，該團25人，從台北來的遊客，出動霧台、三地門、瑪家等分隊前往救護，5人就醫。

霧台救護車送一名59歲女性，腳部4到5公分撕裂傷，送龍泉榮民醫院。三地門救護車送2名傷者，1名60歲鎖骨骨折、1名69歲腹部瘀青，送龍泉榮民醫院轉送屏基醫院。瑪家救護車送兩人，一男64歲右膝撕裂傷，另名60歲女性腹部瘀青，兩人送屏基。送醫5人全部意識清醒，另3人在霧台衛生所接受治療後，皆輕傷，意識清醒，自行離去未送醫。

霧台鄉大武部落哈尤溪劃設為自然人文景觀區，七彩岩壁更被喻為一生必須要去一次的景點，須採預約，每天限額400人，一人收費1900元，分一日遊或兩日遊，哈尤溪走完全程約6小時，乘車來回約3小時，中間步行約2小時，休息用餐及泡湯時間約1小時。入溪要自備溯溪鞋，為旅客安全，未穿溯溪鞋者不可參加遊程，且都要戴防護安全帽，每年估水期1到4月限定。

屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪今下午驚傳落石，該團共25人，其中8人遭落石砸傷，哈尤溪現場導覽人員都有基礎EMT1，緊急應變救護。圖／社區發展協會提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪七彩岩壁。圖／報系資料照
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪七彩岩壁。圖／報系資料照

屏東縣 落石 衛生所

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