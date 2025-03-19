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彰化7旬老翁跌落5公尺水溝 4名士兵協助消防員救人
彰化縣花壇鄉文德宮前，今天下午發生一名約70歲老翁跌入5公尺深的土地公溪，彰化縣消防局趕往搶救時，現場有4名阿兵哥協助，將老翁救上岸，因意識不清，由救護車送往秀傳醫院急救，有生命危險，失足原因由警方調查中。
彰化縣消防局是在今天下午2時53分接獲報案，指花壇鄉文德宮前，有一名老翁跌落5公尺深的土地公溪，立即調派消防車3輛、救護車1輛、救生艇2艘，消防人員7人，由花壇消防分隊長賴弘毅指揮搶救。
消防人員到場時，下去溝裡，由救護人員給予長背板固定，發現生命徵象穩定，經由現場有4位穿軍服的阿兵哥協助，利用雙節梯將老翁救上岸，由於他陷入昏迷，意識不清，3時19分許，由救護車送往彰化秀傳醫院急救。
警方表示，老翁因未帶證件，身分仍待查，至於為何跌入溝中，也有待調查。
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