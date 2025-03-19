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嘉義婦餵藥身障女兒試圖輕生 法官判2年緩刑5年：其情可憫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義杜姓婦人去年涉嫌餵食未成年女兒安眠藥，再以加工方式試圖一起尋短，幸被同住胞妹發現母女獲救，杜婦被起訴殺人未遂罪，法官考量她長期照顧極重度身心障礙女兒，本身有精神疾病及經濟壓力，其情可憫。地院判決杜婦2年徒刑、緩刑5年，240小時義務勞務、5場法治教育。可上訴。

法院判決書表示，16歲杜女自幼患有腦性麻痺、癲癇，領有極重度身心障礙證明，行動不便且無法以言語與他人溝通，隨時需要有人照顧，杜婦考量經濟狀況不佳且罹患憂鬱症，遂萌生輕生念頭，又擔心女兒無人照料。去年1月29日晚間9點40分許，在中埔鄉住處餵食女兒安眠藥後，準備木炭等，同住胞妹及時察覺有異報警，警方破門而入，將母女緊急送醫獲救。

杜婦坦承犯行，法官審酌2人係母女關係，杜婦長期罹患憂鬱症，犯行時心智控制力明顯不如一般人。因受精神疾病及經濟壓力而犯行，犯後至今持續就醫，也與母親一同照顧女兒，考量素行、犯後態度尚稱良好，其情可憫，判決2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，240小時義務勞務，接受法治教育5場次。

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嘉義婦人餵未成年女兒安眠藥欲加工同歸於盡，嘉義地院判刑2年、緩刑5年。圖／本報資料照片
嘉義婦人餵未成年女兒安眠藥欲加工同歸於盡，嘉義地院判刑2年、緩刑5年。圖／本報資料照片

憂鬱症 殺人未遂 母親

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