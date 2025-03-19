抓交替？台中勤美誠品綠園道1月2件墜樓 高大成說話了

台中勤美誠品綠園道2月24日曾發生1男子自11樓墜樓，昨又發生1女子同地點墜樓引熱議。中山附醫法醫科主任高大成說，為什麼連續二人？很奇怪，是「找交替」嗎？不能亂說，但已有2人同位置墜樓就要小心，建議裝置防墜網等防護。

台中勤美商場表示，已重新檢視事發地點，並研擬設置欄杆或防護網等防護裝置改善。

昨天下午3時許，23歲蔡姓女子從商場停車場墜樓，掉落在一樓星巴克門市的遮雨棚上，再彈落人行道旁，明顯死亡，警方初步調查無外力介入跡象，將釐清墜樓原因；上個月24日下午2時許，一名5旬男也在同一地點墜樓當場死亡，造成星巴克玻璃門窗破裂，暫停營業。

高大成研判，若死者從商場11樓停車場跳樓輕生，屍體應該距離死者跳樓位置下來約3.5公尺到4公尺距離，一般來說，輕生仰臥墜樓，撞擊地面彈起翻身為仰臥，要視其肋骨骨折位置來判斷是輕生，還是意外墜樓。

高大成說明，若為意外墜樓，掉落位置應該是在建築物正下方，不會超過1公尺，若為11樓跳樓輕生，一般距大樓約3.5公尺到4公尺。若為他殺，則要小心，要視其骨折是否一致，以及是否有吃安眠藥等。

高大成質疑，為什麼1個月內連續二人？真的很奇怪，有傳說是「找交替」，不能隨便亂說，台灣也沒這種暗殺方法，國外有針對高官貪汙等假裝高樓墜落的暗殺方法需解剖，無論如何，這2人還是要解剖。

高大成認為，連續有2人從同一大樓位置墜樓就要小心，大樓樓頂一定要裝置防墜網等防護。

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