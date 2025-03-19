郭台銘豪宅住處遭丟雞蛋 南投茶農抗議高喊「還我救命錢」

南投縣有茶農今上午至鴻海創辦人郭台銘台北市住處外抗議，指郭曾允諾收購茶葉卻終止付款，茶農遲未收到貨款，有茶農朝社區大樓丟雞蛋，警方帶回3人依社會秩序維護法、廢棄物清理法函送。

南投10多名茶農，今上午10時赴郭台銘北市信義區松勇路的社區大樓住家外，持「茶農被騙」、「一分一毫都是茶農血汗錢」等標語牌抗議，高喊「郭台銘還我救命錢」，有茶農朝大樓丟雞蛋，保全出面制止。

抗議的茶農表示，2023年6月郭台銘爭取國民黨總統提名失利後，允諾協助南投茶農外銷，後來因懷疑超收茶葉及洗產地，終止付款並扣留17萬斤茶葉，茶農遲未收到貨款。