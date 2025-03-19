清明掃墓天乾物燥 台南市消防：不燒金紙避免公墓大火

清明掃墓將至，為避免焚燒金紙不慎釀成森林火災，台南市消防局大內分隊與大內區區長陳俊達昨天前往第一公墓，提醒民眾「除草不用火」及「不焚燒紙錢」，屆時將搭配機車巡邏，在各公墓入口處設置巡守人員，希望民眾能遵守相關規定。

台南市消防局大內消防分隊與大內區公所昨天上午在大內區第一公墓，為民眾示範掃墓後應使用水帶將現場所殘餘灰燼用水澆濕完全熄滅後才可離開，以防止發生公墓雜草火警；各公墓入口處均設有金紙集中區，民眾可將金紙放置該處由專門人員集中焚燒。

第四大隊大隊長蔡國保表示清明時節正值天乾物燥，公墓位處偏僻且多為水源缺乏地區，加上道路狹窄，消防人員往往需要疲於奔命才能將火勢控制；呼籲民眾將金紙集中回收集中焚燒，降低公墓火警發生率。