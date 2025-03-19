登奇萊東稜1死…尚有16人困山屋「存糧告急」 消防遇雪搜救受阻

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，其中58歲李姓山友被隊友發現趴在驚嘆號池附近稜線，已無呼吸心跳。其餘16人未攜帶雪地行進設備，暫在磐石中峰山屋避難，存糧只夠撐到明天。花蓮縣消防局連日上山救援卻逢大雪阻路，今天下午先撤回黑水塘山屋，空勤黑鷹直升機待命救援。

這支隊伍共14名山友加3名協作，由翁姓領隊帶隊，15日從奇萊登山口入山走奇萊東稜，預定20日從岳王亭下山。

花蓮縣消防局17日接到翁姓領隊求援，表示一早無法聯繫到李姓山友，與謝姓隊員一起搜尋但找不到人，請求消防局派員協助搜救；當天上午10時10分告知已找到失聯的李男，趴在山道路徑上，已無呼吸心跳。

因山區天候變化大，謝姓隊員今天上午10時30分許再向消防局求救表示，因為遇到大雪，未攜帶雪地裝備，已到磐石中峰營地避難，請求直升機後送下山。

消防局第一大隊大隊長林武正表示，獲報立即組成8人地面搜救小組，由新秀消防分隊分隊長彭第軒帶領趕上山救援，一行人今天上午原本已走到成功山屋，但因大雪封路，地面都是雪，根本看不清楚路徑，考量救難人員安全，只好先回撤約1公里到黑水塘山屋，待天氣轉好再朝事故地點前進。