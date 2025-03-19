快訊

獨／才開幕1年！基隆唯一「雙月食品社」低調熄燈

比特犬Lucky安置第2日「情緒變穩定」 飼主未繳20萬罰款也沒探望

屏東景點驚傳落石！近七彩岩壁處7遊客遭砸傷 旅行團來自台北

聽新聞
0:00 / 0:00

登奇萊東稜1死…尚有16人困山屋「存糧告急」 消防遇雪搜救受阻

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，其中58歲李姓山友被隊友發現趴在驚嘆號池附近稜線，已無呼吸心跳。其餘16人未攜帶雪地行進設備，暫在磐石中峰山屋避難，存糧只夠撐到明天。花蓮縣消防局連日上山救援卻逢大雪阻路，今天下午先撤回黑水塘山屋，空勤黑鷹直升機待命救援。

這支隊伍共14名山友加3名協作，由翁姓領隊帶隊，15日從奇萊登山口入山走奇萊東稜，預定20日從岳王亭下山。

花蓮縣消防局17日接到翁姓領隊求援，表示一早無法聯繫到李姓山友，與謝姓隊員一起搜尋但找不到人，請求消防局派員協助搜救；當天上午10時10分告知已找到失聯的李男，趴在山道路徑上，已無呼吸心跳。

因山區天候變化大，謝姓隊員今天上午10時30分許再向消防局求救表示，因為遇到大雪，未攜帶雪地裝備，已到磐石中峰營地避難，請求直升機後送下山。

消防局第一大隊大隊長林武正表示，獲報立即組成8人地面搜救小組，由新秀消防分隊分隊長彭第軒帶領趕上山救援，一行人今天上午原本已走到成功山屋，但因大雪封路，地面都是雪，根本看不清楚路徑，考量救難人員安全，只好先回撤約1公里到黑水塘山屋，待天氣轉好再朝事故地點前進。

林武正表示，已請求空勤黑鷹直升機協助救援，但這幾天山區天氣都不好，今天上午9時原本也派遣空中部隊3人執行空投物資及李姓男子後送，但因天候惡劣，雲層太厚無法穿越，持續待命中。因白雪覆蓋看不清山區路徑，明天將視天候狀況，先空偵才能確認救援方式，希望趕緊將山上16人及李姓男子帶下山。

17人登山隊登奇萊東稜一死16人受困，花蓮縣消防局地面部隊上山救援，遇到厚厚積雪覆蓋路徑，今天下午先撤到黑水塘山屋。圖／花蓮縣消防局提供
17人登山隊登奇萊東稜一死16人受困，花蓮縣消防局地面部隊上山救援，遇到厚厚積雪覆蓋路徑，今天下午先撤到黑水塘山屋。圖／花蓮縣消防局提供
17人登山隊登奇萊東稜一死16人受困，花蓮縣消防局地面部隊上山救援，遇到厚厚積雪覆蓋路徑，今天下午先撤到黑水塘山屋。圖／花蓮縣消防局提供
17人登山隊登奇萊東稜一死16人受困，花蓮縣消防局地面部隊上山救援，遇到厚厚積雪覆蓋路徑，今天下午先撤到黑水塘山屋。圖／花蓮縣消防局提供

大雪 山友 黑鷹直升機

延伸閱讀

桃市消防局指揮中心小隊長 值勤突昏倒同事忙搶救仍不治

消滅高山小白花 玉管處整修山屋、乾式生態廁所

嘉明湖步道76歲山友突癱軟 消防員冒低溫救下山

攀奇萊東稜1男山友失去呼吸心跳 大雪阻路救援困難重重

相關新聞

桃市消防局指揮中心小隊長 值勤突昏倒同事忙搶救仍不治

桃園市消防局救災救護指揮中心小隊長許宏傑昨晚執勤時突然昏倒，經同事搶救失去生命跡象，送醫後急救1小時仍不治。消息傳出後，...

林口小一女童失蹤原來已返家惹虛驚 阿姨PO文揭歷險記

新北市林口區1名小1女童昨天下午放學後自行離校返家，媽媽到校接不到人焦急報案，許多熱心民眾也連夜外出在街頭協尋。警方調閱...

屏縣大武哈尤溪驚傳落石 近七彩岩壁處7遊客遭砸傷

被喻為一生必去屏東縣霧台鄉大武哈尤溪七彩岩壁，每年1到4月枯水期限定造訪，今天下午2點多就快到七彩岩壁時，突然驚傳落石，這...

郭台銘豪宅住處遭丟雞蛋 南投茶農抗議高喊「還我救命錢」

南投縣有茶農今上午至鴻海創辦人郭台銘台北市住處外抗議，指郭曾允諾收購茶葉卻終止付款，茶農遲未收到貨款，有茶農朝社區大樓丟...

登奇萊東稜1死…尚有16人困山屋「存糧告急」 消防遇雪搜救受阻

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，其中58歲李姓山友被隊友發現趴在驚嘆號池附近稜線，已無呼吸心跳。其餘16人未攜帶雪地行進設...

女車手臨櫃提款28萬 行員以為遭詐…好心報警變當場逮人

曾姓女子昨天走進銀行臨櫃提款28萬元，卻無法解釋資金用途，行員好心通報警方；在員警詢問下，曾女依然答不出提款用途，也無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。