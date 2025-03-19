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女車手臨櫃提款28萬 行員以為遭詐好心報警變當場逮人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

曾姓女子昨天走進銀行臨櫃提款28萬元，卻無法解釋資金用途，行員好心通報警方；在員警詢問下，曾女依然答不出提款用途，也無法解釋資金來源。警方請行員一查，該筆款項竟是詐騙贓款，當場將曾女逮捕，依詐欺、洗錢等罪移送地檢署偵辦。

39歲曾姓女子昨天走進台南市中華東路一間銀行，臨櫃要提領28萬元，行員詢問用途，曾女支支吾吾，顧左右而言他；行員擔心她遭詐，好心通報轄區第一警分局，文化派出所巡佐黃進雄及警員蘇詠淳、鐘宜瑄到場確認，曾女仍說不清楚提領資金用途。

警員覺得曾女反應可疑，再詢問資金來源，曾女也無法解釋；經請行員聯繫匯款的陳許姓婦人，才發現對方竟是誤信「猜猜我是誰」詐騙集團手法的被害人。詐騙集團假冒親友，謊稱手機遺失，換了號碼，急需資金周轉，讓陳許姓婦人匯款28萬元。

警員得知後，詢問曾姓女子是否詐騙共犯，曾女才承認因想要有低利率的貸款，配合詐騙集團提供帳戶及擔任領款車手；警方將曾女逮捕，查扣提領用金融卡3張、手機1支等證物。

經追查曾女帳戶，發現另一個帳戶也有資金30萬轉入，立即通知銀行暫停交易，並聯繫匯款人報案，啟動帳戶警示程序，避免更多被害人遭詐騙集團得手贓款，順利攔下二位被害人遭詐共58萬元款項。

警方詢問後，將曾女依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，並將持續溯源追查幕後共犯。

曾姓女子昨天走進銀行臨櫃提款28萬元，卻無法解釋資金用途，行員好心通報警方。記者袁志豪／翻攝
曾姓女子昨天走進銀行臨櫃提款28萬元，卻無法解釋資金用途，行員好心通報警方。記者袁志豪／翻攝
警方將曾女逮捕，查扣提領用金融卡3張、手機1支等證物。記者袁志豪／翻攝
警方將曾女逮捕，查扣提領用金融卡3張、手機1支等證物。記者袁志豪／翻攝
曾姓女子昨天走進銀行臨櫃提款28萬元，卻無法解釋資金用途，行員好心通報警方，員警當場逮人。記者袁志豪／翻攝
曾姓女子昨天走進銀行臨櫃提款28萬元，卻無法解釋資金用途，行員好心通報警方，員警當場逮人。記者袁志豪／翻攝

台南 被害人 詐騙集團

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