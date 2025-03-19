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台北市民2月被騙10億餘元 較1月減少1億餘元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局昨天舉辦「金融機構協助攔阻詐騙座談會」，邀請各金融機構、超商與中華民國虛擬通貨商業同業公會代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略，並由台北市副市長張溫德表揚攔阻詐騙有功的金融機構與超商店員。

台北市警察局李西河表示，去年8月「打詐儀表板」上線後，截至今年2月，北市詐騙案件受理數和財損數的趨勢分析，每月平均受理1794件、財損數約17億7437萬元，詐欺手法前3高以假投資詐騙383件最多、其次是網路購物詐騙327件、假買家騙賣家詐騙212件位居第三。

今年度2月受理詐騙案件1280件、財損10億3915萬元，較1月受理1400件、財損11億7547萬元，整體受理數和財損數呈下降趨勢。

警政署統計，台北市金融機構在去年成功攔阻1993件，攔阻金額20億6590萬元，較前年同期成功攔阻1508件，攔阻金額17億797萬元，分別增加32%及21%，顯示北市警銀積極合作，有效阻止民眾受害。

張溫德感謝第一線熱心關懷提問的金融機構行員及超商店員，金融機構行員除要辦好民眾臨櫃各項金融業務、超商店員除要服務民眾的購買商品、領取包裹等工作，還要留意、關懷慰問民眾的各種異常狀況，有時候還會被民眾責罵，十分為難且吃力不討好，但正因為有融機構行員及超商店員們的機警反應和熱情管事，協助警方強化全民打擊詐欺犯罪，讓眾多的被害人免於受害。

座談會也邀請金融機構、地政局及中華民國虛擬通貨商業同業公會做案例分享及專題報告，提供寶貴的經驗，更針對實務上攔阻成效分析探討，以及清查警示帳戶匯款人資料，即時攔阻潛在被害，精進攔阻技巧，有效降低詐欺案件的發生。

台北市警察局昨天舉辦「金融機構協助攔阻詐騙座談會」，邀請各金融機構、超商與中華民國虛擬通貨商業同業公會代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局昨天舉辦「金融機構協助攔阻詐騙座談會」，邀請各金融機構、超商與中華民國虛擬通貨商業同業公會代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略。記者廖炳棋/翻攝

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