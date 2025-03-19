開車上班疑恍神擦撞路邊車 休旅車四腳朝天駕駛頭擦傷

桃園市33歲郭男今天上午9時許駕駛休旅車行經新北市林口區文化北路時，疑因恍神不慎擦撞路邊停放的轎車，郭男車輛碰撞後當場翻覆四腳朝天。救護人員到場發現郭男頭部輕微擦挫傷，送醫後已無大礙，郭男酒測值為0，肇事原因仍待警方調查。

據了解，家住桃園的33歲郭姓男子，上午9時許開車要前往林口的公司上班。當郭男行經新北市林口區文化北路時，疑因精神不濟恍神右前車頭擦撞停在路邊的轎車，郭男車輛當場翻覆四腳朝天躺在外側車道。