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開車上班疑恍神擦撞路邊車 休旅車四腳朝天駕駛頭擦傷
桃園市33歲郭男今天上午9時許駕駛休旅車行經新北市林口區文化北路時，疑因恍神不慎擦撞路邊停放的轎車，郭男車輛碰撞後當場翻覆四腳朝天。救護人員到場發現郭男頭部輕微擦挫傷，送醫後已無大礙，郭男酒測值為0，肇事原因仍待警方調查。
據了解，家住桃園的33歲郭姓男子，上午9時許開車要前往林口的公司上班。當郭男行經新北市林口區文化北路時，疑因精神不濟恍神右前車頭擦撞停在路邊的轎車，郭男車輛當場翻覆四腳朝天躺在外側車道。
警方及救護人員到場，發現郭男頭部輕微擦傷，但意識清楚能自己行走，經初步檢傷後送至林口長庚醫院治療，經酒測後數值為0。林口警則在現場協助管制車流，車禍現場於10時16分已排除未影響交通，確切肇事原因仍待調查。
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