桃市消防局指揮中心小隊長 值勤突昏倒同事忙搶救仍不治

桃園市消防局救災救護指揮中心小隊長許宏傑昨晚執勤時突然昏倒，經同事搶救失去生命跡象，送醫後急救1小時仍不治。聯合報系資料照

桃園市消防局救災救護指揮中心小隊長許宏傑昨晚執勤時突然昏倒，經同事搶救失去生命跡象，送醫後急救1小時仍不治。消息傳出後，同仁均感不捨，目前由消防局協助家屬協助處理後事。

據了解，許宏傑今年51歲有高血壓病史，警專11期畢業，先前在蘆竹消防分隊擔任小隊長，疑因年齡負荷問題自去年11月調至內勤職位，16日許宏傑因感冒就醫，先由醫師開藥，近幾日咳嗽嚴重、肺積水，不少同事都聽聞許宏傑自述身體不適，醫師則替他安排20日再次回診，做更詳細的檢查。

許宏傑昨晚上班時，除了有感冒症狀，其他一切正常，事發前還在和同事說話，晚間10時47分突然昏倒在椅子上，並發出類似鼾聲的瀕死式呼吸，同事見狀立即現場替他CPR，並呼叫樓下的桃園消防分隊拿AED上樓協助搶救，但許宏傑仍無恢復呼吸心跳，緊急送往衛福部桃園醫院救治，經過1小時急救仍不治。

許宏傑目前在救護指揮中心擔任值勤官，平時負責線上受理派案並掌握組內勤務，同事表示，許宏傑雖來到消防局任職不到半年，但工作相當認真，與同事間相處融洽。家屬接獲噩耗後趕到醫院，對於許宏傑猝死沒有疑慮，不排除是中風或心肌梗塞等原因猝逝，今下午將待檢察官相驗確認死因。

事發後市長張善政、副市長蘇俊賓及消防局長龔永信等人慰問家屬並致贈慰問金，將依「公務人員退休資遣撫卹法」第53條規定辦理因公撫卹；由於許宏傑尚有一子就讀國中二年級，妻子將二度就業，市府也請勞動局協助引薦工作，尊重家屬意見並協助辦理後事。