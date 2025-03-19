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屏東檢舉交通違規件數減2成多 警公布違規樣態前五名
屏東縣警局統計，2024年受理民眾檢舉交通違規7萬9361件，2023年共10萬2024件，減少2萬2663件，減少22％，警分析違規樣態，未依規定使用燈光、闖紅燈、不依標誌、標線及號誌指示行駛、轉彎未依規定與臨時停車為前五名，經審核屬實並舉發的數量5萬1856件，占總受理案件65%。
警方表示，檢舉案件數量分布部分，案件集中屏東市、萬丹鄉、潮州鎮、台1線沿線及東港鎮等區域；前十大違規熱點路段分別是屏東縣台1線、屏東市建國路段、廣東路段、復興路段、和生路段、民生路段，東港鎮中正路段、萬丹鄉萬丹路段、恆春鎮恆南路段及屏東市勝利路段。
警方表示，未依規定使用燈光是最常遭民眾檢舉違規態樣，提醒用路人駕駛汽、機車時，若變換車道或轉彎，應正確使用方向燈，以利他車辨識並保障行車安全；另於夜間行駛，應開啟頭燈（非僅使用晝行燈），而非雨霧等特殊氣候情況下則請勿隨意開啟霧燈，以避免違規受罰。
警方指出，自2024年法規修正後，針對違規（臨時）停車的檢舉範圍已明確限縮，若發現違規停車，可直接撥打110，轄區警力即時處理。此外，有關違規記點規定，現行制度僅針對員警當場攔查並確認駕駛人身分者納入記點範圍，民眾檢舉、科技執法與逕行舉發案件則不再記點。
警方指出，因應檢舉案件減少可能帶來的交通違規增加風險，將持續分析違規熱點與事故多發路段，結合道路類型、違規態樣與交通設施狀況滾動式檢討，適時調整執法策略與勤務規畫，提升巡邏密度與執法強度，維護交通秩序。期盼用路人遵守交通法規，尊重道路使用權利。
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