林口小一女童失蹤原來已返家惹虛驚 阿姨PO文揭歷險記

監視器拍下女童離校後獨自行走畫面。記者黃子騰／翻攝

新北市林口區1名小1女童昨天下午放學後自行離校返家，媽媽到校接不到人焦急報案，許多熱心民眾也連夜外出在街頭協尋。警方調閱監視器發現女童早已返家，晚間10時許陪同女童父親返家查看，見女童自行開門後才鬆了一口氣，結束一場虛驚。

據了解，女童父母已離異平時女童跟爸爸同住，因女童父親下班較晚，下課皆先由母親接回。昨天下午4時許女童放學後未上課輔逕自離校欲返回父親住處，女童母親約下午5時許至校門口等待女童放學。但過了許久皆未看到女童走出校門，詢問校方發現女兒沒上課輔且自行離校，焦急地通知爸爸報案。

新北市議員蔡淑君得知也在臉書社團貼文協尋，許多林口民眾也冒著夜間低溫外出幫忙尋找女童。林口警調閱監視器畫面發現女童離校後，獨自一人往住家方向行進，過程中一度迷途，經1個小時後才走到，進入社區後隨即返回住處關上大門。

警方立即告知女童雙親，但女童父表示大門鎖住後無法從外部開啟，家中也無其他大人在內，女兒沒有門卡磁扣也不知道大門密碼，不太可能回家。警方晚間近10時許陪同女童父親返回住處查看，晚間10時14分女童自行開門，才確認女童在家，眾人終於鬆了一口氣。

女童的阿姨今天上午也在臉書社團「林口大家庭」PO文，感謝網友及民眾的熱心協助。女童阿姨指出女童才剛搬到新家3天，經詢問女童表示昨天下課後就自己摸索著回家，一路上詢問路人社區名稱，成功找到社區大門並跟著其他住戶刷卡進來。因電梯需要磁扣，女童於是走樓梯回到家門口，剛好碰上電子鎖沒鎖才能順利進門，這一連串的巧合也導致這場驚心動魄的「小冒險」。

女童阿姨表示，已經請女童父親立刻購買定位手錶，以後能更安心掌握她的安全。這次有驚無險，非常感謝大家的幫忙，讓這件事能圓滿落幕。感謝大家的愛心與守望相助。