欠債前女友10幾萬變40萬還不出 越籍移工被擄走拘禁

雲林縣發生移工被擄討債，警方逮捕6名涉案嫌犯。圖／雲林地檢署提供

雲林縣台西鄉發生擄人討債案，金姓越南移工與前女友債務糾紛，前女友透過友人委託多名同鄉討債，去年11月25日金姓移工被6名同鄉持刀、槍攻擊後，強行擄走拘禁，警方在同月27日將其救出，逮捕6名涉案移工，今偵結依妨害自由、傷害等罪嫌提起公訴，並擴大追查是否還有其他被害人。

檢警調查，金姓越籍合法移工與前女友有債務糾紛，前女友委託同鄉討債，去年11月25日下午，金姓被害人在台西鄉住處，被6名同鄉持刀械、槍砲等物攻擊後，強押上車擄走。

檢察官廖易翔指揮警方成立專案小組偵辦，27日凌晨，掌握強押金姓被害人的車輛在雲林斗六某汽車旅館內，立即破門進入，發現被害人遭黑膠帶蒙眼躺臥在房間地上，胸口及左手有多處刀傷，幸無生命危險。

當場逮捕黎姓、黃姓、胡姓、梁姓及2名阮姓越籍嫌犯，其中黃姓、胡姓及2名阮姓嫌犯為逃逸移工，並扣得鎮暴槍、武士刀、折疊刀、西瓜刀、開山刀、瑞士刀、斧頭、球棒、鐵鍊等凶器及安非他命毒品等物。

檢警調查，金姓被害人自述積欠前女友10幾萬元，但嫌犯上門討債卻說積欠40萬元，被害人拒絕償還後，被多名討債同鄉毆打擄走。

檢察官訊問後，認為6名嫌犯均涉有妨害自由、傷害等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，今偵查終結，依法提起公訴。

檢方表示，6名嫌犯犯行猶如討債集團，正擴大追查是否還有其他被害人。