影／國1南下豐原段丈夫下車暴打妻 警將祭出罰單

民眾通報本月初在國道1號南向166公里處，1輛白色車輛停於外側路肩，車外竟有男子暴打女子的情況，國道第三公路警察大隊經查發現，兩人為夫妻，因故起爭執並於外側路肩爭吵，無須警方協助，但由於影像在網路流傳，引起議論，泰安分隊表示，將依據道路交通管理處罰條例第33條第3項，處以最高新台幣1200元罰鍰。

據透露，當時在國道1號南向166公里處，有1輛白色車停於外側路肩，路肩這名女子在遭一名男子毆打，穿黑衣男子一度不斷揮手猛擊坐在地上的女子，女子身體蜷縮顫抖，以手護頭，路過駕駛直呼「太危險，不要命了嗎！」因此將行車記錄器影片上傳臉書社團。

國道第三公路警察大隊泰安分隊指出，針對網傳今年3月4日在國道1號豐原路段（南向166公里），有1名女子遭1名男子毆打一事，警方立即派遣巡邏警力前往查看，並於國道1號南向170公里處攔停該車，經員警詢問當事人雙方為夫妻，因故起爭執才在外側路肩爭吵，當下表示無須警方協助。