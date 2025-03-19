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影／國1南下豐原段丈夫下車暴打妻 警將祭出罰單
民眾通報本月初在國道1號南向166公里處，1輛白色車輛停於外側路肩，車外竟有男子暴打女子的情況，國道第三公路警察大隊經查發現，兩人為夫妻，因故起爭執並於外側路肩爭吵，無須警方協助，但由於影像在網路流傳，引起議論，泰安分隊表示，將依據道路交通管理處罰條例第33條第3項，處以最高新台幣1200元罰鍰。
據透露，當時在國道1號南向166公里處，有1輛白色車停於外側路肩，路肩這名女子在遭一名男子毆打，穿黑衣男子一度不斷揮手猛擊坐在地上的女子，女子身體蜷縮顫抖，以手護頭，路過駕駛直呼「太危險，不要命了嗎！」因此將行車記錄器影片上傳臉書社團。
國道第三公路警察大隊泰安分隊指出，針對網傳今年3月4日在國道1號豐原路段（南向166公里），有1名女子遭1名男子毆打一事，警方立即派遣巡邏警力前往查看，並於國道1號南向170公里處攔停該車，經員警詢問當事人雙方為夫妻，因故起爭執才在外側路肩爭吵，當下表示無須警方協助。
分隊長林家德表示，用路人於高速公路、快速公路人員擅自下車，依據高速公路及快速公路交通管制規則第22條，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客，另除前二項外，其他違反管制規定之行為，處駕駛人新台幣600元以上1200元以下罰鍰。
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