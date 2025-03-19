影／台南行人緩緩走斑馬線 左轉轎車沒停讓還加速撞上

「翻轉台灣交通違規交流平台」臉書社團昨天PO文指出，前天晚上9時54分，在台南市公園北路跟公園路口，一輛左轉車撞上行人，並附上行車記錄器影像；該影片也傳送至「社會事新聞影音」社群，指出「又見行人地獄」。

該段影片畫面可見一對男女緩緩走在斑馬線上，左轉白色轎車眼見前方有行人，不但沒有停下等待，還加速導致撞上男女；轎車直到撞上人才緊急剎車，該對男女受到驚嚇，站穩後才走到旁邊，轎車隨即靠右停車，與行人對話。

「翻轉台灣交通違規交流平台」臉書社團網友紛紛討論「只有交通蠻荒之地的特有風景」、「還加速咧」、「應該就是沒有左轉專用時相搶著要在對面機車騎過來之前轉過去而忽略確認穿越道上有沒有人」、「台南不意外」、「看來紙貼很黑」、「行人地獄依然持續每日上演」。

轄區第五警分局交通組組長許双繻今天說明，分局尚未接獲相關報案，影片中汽車駕駛未依規定停讓行人，已違反道路交通管理處罰條例44條2項，可處6000元罰鍰，若致人受傷，則違反第44條4項，處7千2百元至3萬6千元罰鍰，並吊扣駕照1年。