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影／女子遭公車門夾困車底…恐怖一路拖 公運處開罰6萬9
台北市忠孝西路一段在17日晚間8點多，發生一名女子遭公車門夾住拖行事件，所幸沒有生命危險。公共運輸處表示，目前仍在調查司機是否有疲勞駕駛等情事，並依法裁處共6萬9千元處分，同時要求公車業者協助傷者就醫賠償。
從監視器畫面看出，該輛265公車未注意到38歲周姓乘客沒有完全上車，直接關上車門，造成周女遭拖行約20、30公尺，路旁民眾發現後緊急將公車攔下，否則周女恐遭捲入車底盤。事後，周女送到台大醫院救護，只有手、腳多處擦傷，沒有生命危險。
台北市公共運輸處業務稽查科長梁筠翎說，目前仍在調查司機是否有疲勞駕駛等情形，初步研判是視線死角，造成未注意尚有乘客未上車即關車門起駛，以致車門夾到乘客後拖行。
梁筠翎說，該案未依規定通報，依公路法裁處9000元，同時針對三重客運未善盡管理責任裁處6萬元嚴厲處分，已要求公車業者確實協助傷者就醫並負起賠償責任。
公運處強調，將加強台北市公車駕駛長行車安全服務教育訓練，要求駕駛長落實各項標準作業流程，應確實注意車內外乘客動態，待乘客上下車完妥再關閉車門起駛離站，避免發生車門夾傷乘客情形再次發生，以確保行車安全。
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